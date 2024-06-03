Türkiye: 2 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU
Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 yendi. Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan attı.
Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.
Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 25'te Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan attı. İskoçya'nın tek golünü ise 17. dakikada Conway kaydetti.
Ümit Milli Futbol Takımı, bir sonraki resmi maçında İrlanda'yı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Uğur Kaan Yıldız sağdan içeri çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Destan'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1
25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1
45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1
83. dakikada Enis Destan'ın ara pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı.
Karşılaşma Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci
Türkiye: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 68 Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk. 46 Emrecan Terzi), Livan Burcu (Dk. 68 Emircan Gürlük), Bartuğ Elmaz (Dk. 68 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak (Dk. 68 Aksel Baran Potur), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım
İskoçya: Slicker, Mulligan, Devine (Dk. 65 Milne), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Dk. 79 Miller), Watson, Fiorini (Dk. 65 Fotheringham), Mebude (Dk. 65 Apter), Conway (Dk. 79 Mellon)
Goller: Dk. 17 Conway (İskoçya), Dk. 25 Bertuğ Yıldırım, Dk. 45 Enis Destan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mulligan, Dk. 75 Abdulai, Dk. 88 Milne (İskoçya), Dk. 40 Ahmetcan Kaplan, Dk. 80 Yunus Emre Konak, Dk. 84 Anıl Yaşar, Dk. 88 Serdar Saatçı (Türkiye)