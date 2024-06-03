Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 2 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye: 2 - İskoçya: 1 | MAÇ SONUCU

        Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İskoçya'yı 2-1 yendi. Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:50 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Milliler geriden geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

        Ümit Milliler'e galibiyeti getiren golleri 25'te Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan attı. İskoçya'nın tek golünü ise 17. dakikada Conway kaydetti.

        Ümit Milli Futbol Takımı, bir sonraki resmi maçında İrlanda'yı ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın pasıyla topla buluşan Uğur Kaan Yıldız sağdan içeri çevirdi, kaleciyle karşı karşıya kalan Enis Destan'ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

        REKLAM

        17. dakikada Fiorini'nin sol taraftan ceza sahasına gönderdiği uzun topu, Conway arka direkte kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1

        25. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortaladığı topa Bertuğ Yıldırım altıpas içinde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1

        45. dakikada Bartuğ Elmaz'ın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Enis Destan kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1

        83. dakikada Enis Destan'ın ara pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Emircan Gürlük'ün vuruşunda, kaleciden seken topu savunma kornere attı.

        Karşılaşma Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Can Cengiz, Sedat Etik, Mücahit Değermenci

        Türkiye: Doğan Alemdar (Dk. 46 Emre Bilgin), Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Emin Bayram), Ravil Tagir (Dk. 46 Serdar Saatçı), Ahmetcan Kaplan (Dk. 68 Anıl Yaşar), Yasin Özcan (Dk. 46 Emrecan Terzi), Livan Burcu (Dk. 68 Emircan Gürlük), Bartuğ Elmaz (Dk. 68 Yunus Emre Konak), Cihan Çanak (Dk. 68 Aksel Baran Potur), Enis Destan, Bertuğ Yıldırım

        İskoçya: Slicker, Mulligan, Devine (Dk. 65 Milne), McAvoy, Morrison, Abdulai, Cameron (Dk. 79 Miller), Watson, Fiorini (Dk. 65 Fotheringham), Mebude (Dk. 65 Apter), Conway (Dk. 79 Mellon)

        Goller: Dk. 17 Conway (İskoçya), Dk. 25 Bertuğ Yıldırım, Dk. 45 Enis Destan (Türkiye)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Mulligan, Dk. 75 Abdulai, Dk. 88 Milne (İskoçya), Dk. 40 Ahmetcan Kaplan, Dk. 80 Yunus Emre Konak, Dk. 84 Anıl Yaşar, Dk. 88 Serdar Saatçı (Türkiye)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Basketbolda son finalist Fenerbahçe Beko!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu