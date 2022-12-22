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Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çinin ithamlarını reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türkiye ile Çin arasında Suriye gerginliği yaşandı. Çin Türkiye'yi 'Suriye'yi defalarca bombalamak ve kara harekatı tehdidinde bulunmakla' suçlarken, Türkiye'nin BM Temsilcisi Sinirlioğlu, Çin'in ithamlarını reddederek, "Hiçbir ülkeden terörle mücadele konusunda ders almayız. Sınırlarımızı koruyor, halkımızı savunuyoruz" cevabını verdi.

Türkiye, BM toplantısında PKK/YPG'yle mücadeleye ilişkin Çinin ithamlarını reddetti
AA / HABERTURK.COM

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yle mücadelesi konusunda ithamlarda bulunan Çin temsilcisine sert tepki gösterdi.

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Sinirlioğlu, Türkiye'yi, "Suriye'nin kuzeyini defalarca hava saldırıları ve top atışlarıyla vurmak ve kara harekatı başlatma tehdidinde bulunmakla" suçlayarak, bu "saldırılara derhal son vermesi" çağrısı yapan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang'a yanıt verdi.

Sinirlioğlu, "Hiçbir ülkenin terörle mücadelemiz konusunda bize ders vermeye hakkı yok. Bugün duyduğumuz ve sınırlarımızı savunurken, halkımızı korurken ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söylemeyi kendinde hak gören açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, terörle mücadele kararlılığının "sarsılmaz" olduğunu, halkını korumak ve sınır güvenliğini sağlamak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini belirten Sinirlioğlu, son iki yılda Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG saldırılarında 500'den fazla Suriyelinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Sinirlioğlu, "PKK/YPG/SDG, kuzeydoğuda halka baskı yapıyor ve bölücü bir ajanda yürütüyor. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bu terörist/bölücü örgütü desteklemek, her şeyden önce Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhüdü yeniden teyit eden BM kararlarına aykırıdır." diye konuştu.

Fotoğraf: AA

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