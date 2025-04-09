Türkiye canlı vericili nakillerde ilk sırada

Ölçücüoğlu, Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi tarafından, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cumhuriyet Salonu'nda düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimi" programında, yapılan nakilleri ve bağış süreçlerini anlattı.

Türkiye'de 33 bin civarında hastanın organ nakli beklediğini belirten Ölçücüoğlu, "Amerika'da ise 103 bin hasta nakil bekliyor. Amerika'da her gün 17 hasta, bizde ise 6-7 hasta organ beklerken ölüyor. Onlarda 8 dakikada bir, bizde ise 24 dakikada bir hasta organ nakli listesine vizite ekleniyor." dedi.

Ölçücüoğlu, beyin ölümü tanılarının artmasına rağmen bağış için aile izin oranlarının düştüğünü vurgulayarak, 2010'lu yıllarda aile izni oranlarının yüzde 28'i bulduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle yüzde 17'lere düştüğünü dile getirdi.

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Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26'nın üzerine tekrar çıkmayı başardıklarını aktaran Ölçücüoğlu, şöyle devam etti: "Şu anda üç vakadan biri tıbbi nedenlerden dolayı kullanılamıyor. Bunu çözümlemek gerekiyor. Enfeksiyonun yanı sıra ileri yaş nüfus artıyor, yoğun bakım da artıyor. Enfeksiyon kısmını halletmemiz gerekiyor. Beyin ölümü oranları yukarı çıkıyor ama aile izin oranlarımız ve kullanım oranlarımız aynı düzeyde gitmiyor. Tüm organ nakillerinde çok iyi altyapıya sahibiz. Çok tecrübeli cerrahlarımız, ekiplerimiz var. Kadavradan nakillerde dünyada üçüncü sırada, canlıdan nakillerde ise birinci sıradayız. Bunu ters çevirmek gerekiyor. Onun için beyin ölümünden bağışların artması lazım."