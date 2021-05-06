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Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı

Türkiye'den bu yılın ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 1 milyon 604 bin 673 kilogram çay ihraç edildi. Belçika, Almanya ve ABD en fazla çay satılan ülkeler oldu

Türkiye, çay ihracatından 4 ayda 6,5 milyon dolar kazandı
AA

Türkiye'den ocak-nisan döneminde 96 ülkeye 6 milyon 516 bin 618 dolarlık çay satıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Nisan 2021'de 1 milyon 604 bin 673 kilogram çay ihraç edildi.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracattan 6 milyon 516 bin 618 dolar döviz girdisi sağlandı. Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri, en fazla çay satılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın dört aylık döneminde Belçika'ya 2 milyon 489 bin 261, Almanya'ya 691 bin 175, ABD'ye 493 bin 33 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Lübnan, Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Şili, Romanya, Hırvatistan, Uganda, Danimarka, Paraugay, Polonya, Mısır, Gabon, Yeni Zelenda, Etiyopya, Togo, Benin, Filipinler, Bahamalar, Panama ve İspanya'ya da bu dönemde çay gönderildi.

"MİKTAR BAZINDA YÜZDE 19, DEĞERDE İSE YÜZDE 254 ARTIŞ YAŞANDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Türk çayı ihracatında geçen yıl güzel bir dönem geçirildiğini belirterek, 2021 yılı ihracatının daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını söyledi.

Gürdoğan, 2021'in ilk 4 ayında çay ihracatının 6,5 milyon dolar kazandırdığını dile getirerek, "Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 19, değerde ise yüzde 25 artış yaşandı. Ülke çeşitliliğinin her geçen ay artması ihracatımız açısından sevindirici bir gelişme. Uluslararası pazarlarda marka bilinirliliğiyle Türk çayı önemli bir aşamaya geldi." dedi.

İhracatın daha yüksek rakamlara ulaşması için yapılması gerekenlere değinen Gürdoğan, "Her ülkenin tüketici tercihlerine göre ürün geliştirilmesi önemli bir husus. Bu konuda firmalarımızın araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık vermesi gerekiyor. Buna yapılacak yatırımla gelecekte çok daha yüksek katma değerli ürün üretimini sağlamış olacağız." diye konuştu.

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