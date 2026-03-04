"KİRA ENFLASYONUNUN BU YILSONU İTİBARIYLA YÜZDE 30 İLE YÜZDE 36 ARASINDA OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Karahan, “2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, deprem, demografik unsurlar ve geçmişe endeksleme gibi etkenler, kira enflasyonunda ciddi bir atalete sebep oldu. Benzer şekilde, eğitim ücretlerinde de geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin rolü belirgin. Bununla birlikte, 2025 yılında her iki kalemde de kayda değer enflasyon düşüşleri yaşandığının altını çizmek gerekir. Bu durum, hizmetlerde süregelen ataletin kırılmaya başladığını haber veriyor. Öte yandan, kira ve eğitim dışında kalan hizmet kalemlerinde tüketici enflasyonuna çok daha yakınsamış bir resim göze çarpıyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yılsonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor" dedi.