Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026-2027-2028 enflasyon tahmini yüzde kaç oldu, enflasyonda artış mı yükseliş mi bekleniyor?

        TCMB 2026-2027-2028 enflasyon tahmini: Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne yönde?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2026-2028 dönemine ilişkin enflasyon tahminlerini paylaştı. Karahan, 2026 yılı için enflasyonun yüzde 15-21 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini, kira enflasyonunun ise yıl sonunda yüzde 30-36 aralığında olabileceğini ifade etti. Peki, Merkez Bankası 2026-2027-2028 enflasyon tahmini ne oldu? İşte, Karahan'ın açıklamalarından önemli başlıklar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 15:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda 2026-2028 enflasyon beklentilerini paylaştı. Karahan, 2026’da enflasyonun yüzde 15-21 bandında gerçekleşmesini ve 2028 yılına kadar enflasyonda her sene düşüş beklediklerini belirtti. İşte, Merkez Bankası 2026-2027-2028 enflasyon tahmini

        2

        TCMB 2026-2027 ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE OLDU?

        Yılın ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı' TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan toplantıda 2026-2028 dönemine ilişkin enflasyon tahminleri ve ara hedefleri, gıda enflasyonunda hava koşullarına bağlı oynaklık ve sebze fiyatları, hizmet enflasyonunda kira ve eğitim kalemleri, kira enflasyonu beklentileri ve enflasyon beklentilerindeki görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk." dedi.

        3

        '2028 YILI İÇİN İSE ARA HEDEFİMİZİ YÜZDE 8 OLARAK BELİRLEDİK'

        Karahan, "2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz. 2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde, belli başlı risklerin belirginleşmesi ve varsayım revizyonlarımızın yanı sıra, TÜFE hesaplama yönteminde yapılan değişiklikler kapsamında hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da rol oynadı" dedi.

        4

        "KİRA ENFLASYONUNUN BU YILSONU İTİBARIYLA YÜZDE 30 İLE YÜZDE 36 ARASINDA OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

        Karahan, “2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, deprem, demografik unsurlar ve geçmişe endeksleme gibi etkenler, kira enflasyonunda ciddi bir atalete sebep oldu. Benzer şekilde, eğitim ücretlerinde de geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin rolü belirgin. Bununla birlikte, 2025 yılında her iki kalemde de kayda değer enflasyon düşüşleri yaşandığının altını çizmek gerekir. Bu durum, hizmetlerde süregelen ataletin kırılmaya başladığını haber veriyor. Öte yandan, kira ve eğitim dışında kalan hizmet kalemlerinde tüketici enflasyonuna çok daha yakınsamış bir resim göze çarpıyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yılsonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı