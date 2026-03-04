TCMB 2026-2027-2028 enflasyon tahmini: Merkez Bankası enflasyon beklentisi ne yönde?
Yılın ilk 'Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı' TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerleşkesinde gerçekleştirildi.
TCMB Başkanı Fatih Karahan toplantıda 2026-2028 dönemine ilişkin enflasyon tahminleri ve ara hedefleri, gıda enflasyonunda hava koşullarına bağlı oynaklık ve sebze fiyatları, hizmet enflasyonunda kira ve eğitim kalemleri, kira enflasyonu beklentileri ve enflasyon beklentilerindeki görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, “2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk." dedi.
'2028 YILI İÇİN İSE ARA HEDEFİMİZİ YÜZDE 8 OLARAK BELİRLEDİK'
Karahan, "2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz. 2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde, belli başlı risklerin belirginleşmesi ve varsayım revizyonlarımızın yanı sıra, TÜFE hesaplama yönteminde yapılan değişiklikler kapsamında hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da rol oynadı" dedi.
"KİRA ENFLASYONUNUN BU YILSONU İTİBARIYLA YÜZDE 30 İLE YÜZDE 36 ARASINDA OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"
Karahan, “2025 yılında da hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Daha önceki konuşmalarımda da belirttiğim gibi, deprem, demografik unsurlar ve geçmişe endeksleme gibi etkenler, kira enflasyonunda ciddi bir atalete sebep oldu. Benzer şekilde, eğitim ücretlerinde de geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin rolü belirgin. Bununla birlikte, 2025 yılında her iki kalemde de kayda değer enflasyon düşüşleri yaşandığının altını çizmek gerekir. Bu durum, hizmetlerde süregelen ataletin kırılmaya başladığını haber veriyor. Öte yandan, kira ve eğitim dışında kalan hizmet kalemlerinde tüketici enflasyonuna çok daha yakınsamış bir resim göze çarpıyor. Çeşitli senaryolar altında kira enflasyonunun bu yılsonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor" dedi.