Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Türkiye'de 2 milyon 69 bin 476 sendikalı işçi bulunuyor

Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sının sendika üyeliği bulunuyor

Türkiye'de 2 milyon 69 bin 476 sendikalı işçi bulunuyor
AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2021 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk-İş, 1 milyon 131 bin 749 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Türk-İş'i, 711 bin 295 üye ile Hak-İş, 193 bin 866 üye ile DİSK izledi.

İşçilerin 25 bin 764'ünün bağımsız sendikalara, 4 bin 127'sinin Ülkem-İş'e, 1647'sinin Tüm-İş'e, 1028'inin ise Anadolu-İş'e üyeliği bulunuyor.

Türkiye'de 14 milyon 371 bin 96 işçiden 2 milyon 69 bin 476'sı "sendikalı" olarak kayıtlara geçti. Sendikalı işçilerin oranı yüzde 14,40 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4 kişilik ailenin iletişim faturası 645 TL artacak
İŞ-YAŞAMÇok 'özel' iletişim
Borç yapılandırmada son 3 güne girildi
İŞ-YAŞAMBorç yapılandırma için son 3 gün
Tarımsal ürünlerde erken uyarı sistemi 3 ayaktan oluşuyor
İŞ-YAŞAM'Erken uyarı' 3 ayaktan oluşuyor
Arjantinli zenginlere 'milyoner vergisi'
İŞ-YAŞAMArjantinli zenginlere vergi şoku!
İnternet faturaları ne kadar artacak? Son dakika: Özel İletişim Vergisi artırıldı
İŞ-YAŞAMDevlete 1.5 milyar ek gelir
İhracatçıya 2 yeni destek mekanizması
İŞ-YAŞAMİhracatçıya ilave destekler
6 ilde arazi toplulaştırılmasına karar verildi
İŞ-YAŞAM6 ilde arazi toplulaştırma kararı
Son dakika: İlker Avcı altyapıdan yıldız çıkaracak
İŞ-YAŞAMAltyapıdan yıldız çıkaracak
Bakan Pekcan: Türk firmaların Arnavutluk yatırımları 1 milyar dolara yaklaştı
İŞ-YAŞAMArnavutluk yatırımları 1 milyar dolara yaklaştı
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden QFC ile iş birliği