Türkiye'de 50 bin kişi MS hastası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Türkiye'de 50 bin kişi MS hastası

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de 50 bin Multipl Skleroz (MS) hastası bulunduğunu belirtti

Türkiye'de 50 bin kişi MS hastası
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi, MS hastalığının hem beyni hem de omuriliği etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi.

MS hastalarına yönelik bu yıl 9. MS hasta kampını düzenleyeceklerini belirten Murat Terzi, şu değerlendirmede bulundu: ''MS hastaları, güçsüzlük, görme kaybı, dengesizlik gibi şikayetler nedeniyle günlük işlerinde zorluklar yaşayabiliyor. Ayrıca yorgunluk, unutkanlık, idrara sık gitme ve idrar kaçırma gibi şikayetler de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Türkiye'de yaklaşık 50 bin MS hastası var. Sadece orta Karadeniz Bölgesi’nde 8 bin civarında MS hastası bulunuyor. Hastaların, hastalıklarının farkına varması ve yaşam kalitelerini arttırabilmek için hasta eğitim kampları düzenliyoruz. Samsun’da son 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz ‘MS Kampı’ etkinliğimizi Kovid-19 salgını nedeniyle son 3 yılda çevrimiçi olarak gerçekleştirdik. 8 yıldır gerçekleştirdiğimiz kamplardan elde ettiğimiz deneyim ile bu yılki hasta kampımızı 7-10 Mayıs arasında Samsun OMÜ OMTEL’de gerçekleştireceğiz'' dedi.

Düzenlenen MS hasta kamplarında, kişilerin hastalıklarını da iyi öğrendiklerini aktaran Murat Terzi, MS ile ilgili hastaları motive etmek, hayata bağlılıklarını artırmak açısından kampın önem taşıdığını ifade etti.

Hastalığın genellikle 20-40 yaş arasında görüldüğüne dikkat çeken Terzi, şunları söyledi: ''Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor. Ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Düzenlediğimiz kamplar sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor. MS için kesin olarak 'genetik hastalık' demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor."

Hastalığın tanısı için özellikle genç yaş gruplarının görme kaybı şikayetiyle kendilerine geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak incelediklerini aktararak, "Bu nedenle bu tür eğitim kamplarını tedavinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kampı geleneksel hale getirdik ve her yıl hasta sayımız artıyor. Kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları daha bilinçli ve bilgili oluyor. Kamp süresince hastalarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Hastaları fizyoterapi, egzersiz programları, refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi gibi aktivitelere davet ediyoruz. Ayrıca psikolojik destek sağlıyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

RAMAZANDA KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ? Ramazanda kilo vermek için ne yapmalı? 'Ramazan'da nasıl kilo verilir?' diyenlere 14 sağlıklı öneri
SAĞLIK 'Ramazan'da nasıl kilo verilir?' diyenlere 14 öneri
9 aylık bebek, ağabeyinden nakledilen ilikle sağlığına kavuştu
SAĞLIK 9 aylık bebek, ağabeyinden nakledilen ilikle ...
Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
SAĞLIK Pandemide ölen sağlık çalışanları anıldı
Evcil hayvanlarla yaşamak alerji riskini azaltıyor mu?
SAĞLIK Evcil hayvanlarla yaşamak alerji riskini azaltabilir!
Tam bir antioksidan kaynağı! Kolesterolü düşürüyor, kabızlığı önlüyor: Kanser önleyici mucize ile virüslere savaş açın!
SAĞLIK Kanser önleyici mucize ile virüslere savaş açın!
Türk Psikoloji Derneği´nden ücretsiz psikolojik ilk yardım eğitimi
SAĞLIK Türk Psikoloji Derneği´nden ücretsiz psikolojik ilk ...
Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
SAĞLIK Karaciğer nakilli sporcudan anlamlı yarış
Ramazanda kilo almanın en önemli sebebi az su tüketmek
SAĞLIK Ramazanda kilo almanın en önemli sebebi az su ...
Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin
SAĞLIK Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum ...
Geçmişten günümüze binlerce yıllık şifa kaynağı: Kan şekerini düşürüyor mantara şifa oluyor!
SAĞLIK Kan şekerini düşürüyor mantara şifa oluyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.