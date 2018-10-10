2006 yılında iskeleden denize balıklama atladıktan sonra dibe çakılan ve boynu kırıldığı için artık hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan omurilik felçli Bahattin Hekimoğlu, Çekya'nın Pilsen şehrinde yapılan Euro 2018 Para Archery Championships (Okçuluk Şampiyonası)'de Avrupa şampiyonu oldu. Hekimoğlu'nun şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları...
YENİ HAYATIN BAŞLANGIÇ CÜMLESİ: ARTIK FELÇ OLDUN, BUNDAN SONRA YÜRÜYEMEYECEKSİN...
ÖNCE TÜRKİYE SONRA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Azmiyle milyonlarca insana ilham olan hikayesini daha önce HABERTURK.COM'a anlatan milli sporcumuz Hekimoğlu, okçuluğun ilk üç ayında sadece lastik çektiğini ancak kısa sürede çok yol katettiğini ve Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.
Hekimoğlu, azmederek milli takıma girmeyi başardığını, ardından da Çekya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katıldığını, bir ay sonra da Avrupa Şampiyonası’na çıktığını belirtti.
Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel turnuvada finalde yenildiğim, dünyanın 1 numarası olan Çek sporcu David Drahoninsky için 'Bu kez onu yeneceğim' dedim ve Avrupa şampiyonu oldum. Gittiğim ilk turnuvada, Avrupa şampiyonu olduğum için çok ama çok mutlu ve gururluyum. Bu çok tarifsiz bir duygu."
ASANSÖRSÜZ BİNADA BEŞ KATI BABASININ SIRTINDA ÇIKARAK ŞAMPİYON OLDU
Bahattin Hekimoğlu, şampiyon olmak için neler yaptığı sorusuna şu cevabı verdi: "Haftanın üç günü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde çalışıyordum, geriye kalan dört gün de mümkün olduğunca Okçular Vakfı'na gidip antrenmanlarımı yapıyordum. Evimiz 5'inci katta ve asansör bile yok. Bu zorluklar içinde her gün babamın sırtında inip antrenmana gittim, çok emek harcadım. Bu süreçte birçok fedakarlıklarda bulundum. Tek yaptığım şey antrenmana gitmek ve ok atmak oldu. Bu süreçte aileme, arkadaşlarıma her şeyden önce kendime bile vakit ayıramadım."
KAZANDIĞINI DUYUNCA BAKIN NELER HİSSETTİ...
Hekimoğlu, "Kazanmak harika bi duyguydu, tarifi zor. Çok mutlu olduğum anlardan biriydi şüphesiz... Çünkü insanın emeklerinin karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. Aynı zamanda orda ülkenizi de temsil ediyorsunuz bence bu daha da güzel bir duygu. Bu şampiyonluk Türkiye'de bir ilk. W1 klasmanında bir ilke imza atmak elbette beni çok gururlandırdı. Benim en büyük hayalim; babamın sırtında inip çıktığım için kendime uygun bir ev almaktı. Bu hayalime de bir adım daha yaklaşmış oldum. Başka bir hayalim ise; toplumdan uzak duran, 'benden bir şey olmaz' düşüncesine kapılan engelli arkadaşlarıma, onlara neler yapabileceklerini gösterebilmek ve rol model olabilmek" diye konuştu.
SIRADA NE VAR?
Türkiye şampiyonluğunun ardından başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıran Bahattin Hekimoğlu'na sırada ne olduğunu sorduğumuzda şu cevabı aldık: "2019'da dünya şampiyonası olacak ve bu yarışma çok önemli. Çünkü 2020'de Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara ben de adımı yazdırmak istiyorum, bunun için de var gücümle çalışıp, şampiyon olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istyiorum."