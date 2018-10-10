2006 yılında iskeleden denize balıklama atladıktan sonra dibe çakılan ve boynu kırıldığı için artık hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan omurilik felçli Bahattin Hekimoğlu, Çekya'nın Pilsen şehrinde yapılan Euro 2018 Para Archery Championships (Okçuluk Şampiyonası)'de Avrupa şampiyonu oldu. Hekimoğlu'nun şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları...

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ÖNCE TÜRKİYE SONRA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Azmiyle milyonlarca insana ilham olan hikayesini daha önce HABERTURK.COM'a anlatan milli sporcumuz Hekimoğlu, okçuluğun ilk üç ayında sadece lastik çektiğini ancak kısa sürede çok yol katettiğini ve Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Hekimoğlu, azmederek milli takıma girmeyi başardığını, ardından da Çekya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katıldığını, bir ay sonra da Avrupa Şampiyonası’na çıktığını belirtti.

Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel turnuvada finalde yenildiğim, dünyanın 1 numarası olan Çek sporcu David Drahoninsky için 'Bu kez onu yeneceğim' dedim ve Avrupa şampiyonu oldum. Gittiğim ilk turnuvada, Avrupa şampiyonu olduğum için çok ama çok mutlu ve gururluyum. Bu çok tarifsiz bir duygu."