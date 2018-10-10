Türkiye'de bir ilk! Bahattin Hekimoğlu, Avrupa Okçuluk Şampiyonası birincisi oldu

10.10.2018 - 14:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2006 yılında iskeleden denize balıklama atladıktan sonra dibe çakılan ve boynu kırıldığı için artık hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan omurilik felçli Bahattin Hekimoğlu, Çekya'nın Pilsen şehrinde yapılan Avrupa şampiyonasında şampiyon oldu. Hekimoğlu'nun şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları...

1 0 4

2006 yılında iskeleden denize balıklama atladıktan sonra dibe çakılan ve boynu kırıldığı için artık hayatını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda olan omurilik felçli Bahattin Hekimoğlu, Çekya'nın Pilsen şehrinde yapılan Euro 2018 Para Archery Championships (Okçuluk Şampiyonası)'de Avrupa şampiyonu oldu. Hekimoğlu'nun şimdiki hedefi, Dünya Şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları... 

YENİ HAYATIN BAŞLANGIÇ CÜMLESİ: ARTIK FELÇ OLDUN, BUNDAN SONRA YÜRÜYEMEYECEKSİN...

ÖNCE TÜRKİYE SONRA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Azmiyle milyonlarca insana ilham olan hikayesini daha önce HABERTURK.COM'a anlatan milli sporcumuz Hekimoğlu, okçuluğun ilk üç ayında sadece lastik çektiğini ancak kısa sürede çok yol katettiğini ve Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Hekimoğlu, azmederek milli takıma girmeyi başardığını, ardından da Çekya’da düzenlenen özel bir turnuvaya katıldığını, bir ay sonra da Avrupa Şampiyonası’na çıktığını belirtti.

Hekimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özel turnuvada finalde yenildiğim, dünyanın 1 numarası olan Çek sporcu David Drahoninsky için 'Bu kez onu yeneceğim' dedim ve Avrupa şampiyonu oldum. Gittiğim ilk turnuvada, Avrupa şampiyonu olduğum için çok ama çok mutlu ve gururluyum. Bu çok tarifsiz bir duygu."

Hayallerine kavuştu...

ASANSÖRSÜZ BİNADA BEŞ KATI BABASININ SIRTINDA ÇIKARAK ŞAMPİYON OLDU

Bahattin Hekimoğlu, şampiyon olmak için neler yaptığı sorusuna şu cevabı verdi: "Haftanın üç günü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde çalışıyordum, geriye kalan dört gün de mümkün olduğunca Okçular Vakfı'na gidip antrenmanlarımı yapıyordum. Evimiz 5'inci katta ve asansör bile yok. Bu zorluklar içinde her gün babamın sırtında inip antrenmana gittim, çok emek harcadım. Bu süreçte birçok fedakarlıklarda bulundum. Tek yaptığım şey antrenmana gitmek ve ok atmak oldu. Bu süreçte aileme, arkadaşlarıma her şeyden önce kendime bile vakit ayıramadım."

KAZANDIĞINI DUYUNCA BAKIN NELER HİSSETTİ...

Hekimoğlu, "Kazanmak harika bi duyguydu, tarifi zor. Çok mutlu olduğum anlardan biriydi şüphesiz... Çünkü insanın emeklerinin karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. Aynı zamanda orda ülkenizi de temsil ediyorsunuz bence bu daha da güzel bir duygu. Bu şampiyonluk Türkiye'de bir ilk. W1 klasmanında bir ilke imza atmak elbette beni çok gururlandırdı. Benim en büyük hayalim; babamın sırtında inip çıktığım için kendime uygun bir ev almaktı. Bu hayalime de bir adım daha yaklaşmış oldum. Başka bir hayalim ise; toplumdan uzak duran, 'benden bir şey olmaz' düşüncesine kapılan engelli arkadaşlarıma, onlara neler yapabileceklerini gösterebilmek ve rol model olabilmek" diye konuştu.

SIRADA NE VAR?

Türkiye şampiyonluğunun ardından başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıran Bahattin Hekimoğlu'na sırada ne olduğunu sorduğumuzda şu cevabı aldık: "2019'da dünya şampiyonası olacak ve bu yarışma çok önemli. Çünkü 2020'de Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara ben de adımı yazdırmak istiyorum, bunun için de var gücümle çalışıp, şampiyon olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istyiorum."

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 4
  • Misafir 1 dakika önce
    Sana da babana da helal olsun, her attığın 12den vursun :)
  • Misafir 1 dakika önce
    helal olsun kardeşim başarılarının devamını dilerim
  • Misafir 5 dakika önce
    Helal olsun, daha nice başarılara...
Tüm yorumları göster(4)
Kalan karakter : 2000