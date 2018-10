ASANSÖRSÜZ BİNADA BEŞ KATI BABASININ SIRTINDA ÇIKARAK ŞAMPİYON OLDU

Bahattin Hekimoğlu, şampiyon olmak için neler yaptığı sorusuna şu cevabı verdi: "Haftanın üç günü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde çalışıyordum, geriye kalan dört gün de mümkün olduğunca Okçular Vakfı'na gidip antrenmanlarımı yapıyordum. Evimiz 5'inci katta ve asansör bile yok. Bu zorluklar içinde her gün babamın sırtında inip antrenmana gittim, çok emek harcadım. Bu süreçte birçok fedakarlıklarda bulundum. Tek yaptığım şey antrenmana gitmek ve ok atmak oldu. Bu süreçte aileme, arkadaşlarıma her şeyden önce kendime bile vakit ayıramadım."

KAZANDIĞINI DUYUNCA BAKIN NELER HİSSETTİ...

Hekimoğlu, "Kazanmak harika bi duyguydu, tarifi zor. Çok mutlu olduğum anlardan biriydi şüphesiz... Çünkü insanın emeklerinin karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. Aynı zamanda orda ülkenizi de temsil ediyorsunuz bence bu daha da güzel bir duygu. Bu şampiyonluk Türkiye'de bir ilk. W1 klasmanında bir ilke imza atmak elbette beni çok gururlandırdı. Benim en büyük hayalim; babamın sırtında inip çıktığım için kendime uygun bir ev almaktı. Bu hayalime de bir adım daha yaklaşmış oldum. Başka bir hayalim ise; toplumdan uzak duran, 'benden bir şey olmaz' düşüncesine kapılan engelli arkadaşlarıma, onlara neler yapabileceklerini gösterebilmek ve rol model olabilmek" diye konuştu.

SIRADA NE VAR?

Türkiye şampiyonluğunun ardından başarısını Avrupa şampiyonluğuyla taçlandıran Bahattin Hekimoğlu'na sırada ne olduğunu sorduğumuzda şu cevabı aldık: "2019'da dünya şampiyonası olacak ve bu yarışma çok önemli. Çünkü 2020'de Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara ben de adımı yazdırmak istiyorum, bunun için de var gücümle çalışıp, şampiyon olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istyiorum."