Türkiye'de en çok kullanılan soyadları!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı Yılmaz Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.
AA'nın haberine göre Yılmaz soyadını sırasıyla Kaya ve Demir takip etti.
İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişinin, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişinin kullandığı belirlendi.
En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekti.
EN ÇOK KULLANILAN 30 SOYADI ŞÖYLE:
1- Yılmaz
2- Kaya
3- Demir
4- Çelik
5- Şahin
6- Yıldız
7- Yıldırım
8- Öztürk
9- Aydın
10- Özdemir
11- Arslan
12- Doğan
13- Kılıç
14- Aslan
15- Çetin
16- Kara
17- Koç
18- Kurt
19- Özkan
20- Şimşek
21- Polat
22- Özcan
23- Korkmaz
24- Çakır
25- Erdoğan
26- Yavuz
27- Can
28- Acar
29- Şen
30- Aktaş
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