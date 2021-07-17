SON DAKİKA: Türkiye'de en çok kullanılan soyadları! - Haberler

AA

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı Yılmaz Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

AA'nın haberine göre Yılmaz soyadını sırasıyla Kaya ve Demir takip etti.

İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişinin, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişinin kullandığı belirlendi.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekti.

EN ÇOK KULLANILAN 30 SOYADI ŞÖYLE:

1- Yılmaz

2- Kaya

3- Demir

4- Çelik

5- Şahin

6- Yıldız

7- Yıldırım

8- Öztürk

9- Aydın

10- Özdemir

11- Arslan

12- Doğan

13- Kılıç

14- Aslan

15- Çetin

16- Kara

17- Koç

18- Kurt

19- Özkan

20- Şimşek

21- Polat

22- Özcan

23- Korkmaz

24- Çakır

25- Erdoğan

26- Yavuz

27- Can

28- Acar

29- Şen

30- Aktaş