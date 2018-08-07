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Prof. Dr. Bülent Aydınlı
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Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer naklini gerçekleştirdiler

Antalya'da karaciğer yetmezliği yaşayan 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sare bebeğe, üç aylıkken babasından alınan 100 gramlık karaciğer dokusu başarıyla nakledildi

07.08.2018 - 14:20 | Güncelleme:

Antalya'da babasından alınan karaciğer dokusuyla hayata bağlanan 2 kilo 800 gram ağırlığındaki Gülsüm Sare'ye gerçekleştirilen nakil, doktoruna göre, Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli oldu.

Fatma ve Mesut Yağcı çiftinin altı ay önce normal doğum ile 37 haftalık bir kız bebekleri dünyaya geldi. Gülsüm Sare bebeğe, karaciğer ve dalağında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yapılan araştırmada, anne karnında fazla demir birikimi nedeniyle karaciğer zedelenmesi teşhisi konuldu.

Yaklaşık 3 ay önce 2 kilo 800 grama kilograma ulaşan bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyata alındı. Babasından alınan 100 gramlık karaciğer dokusu nakli yapılan bebek, iki ay yoğun bakım ünitesinde, bir ay da serviste tedavi gördü.

Sağlık durumu her geçen gün daha iyi giden bebek, ilerleyen günlerde taburcu edilecek.

"TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK AĞIRLIKLI KARACİĞER NAKLİ"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, zor ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

Beş kilogramın altındaki bebeklere karaciğer nakli yapmanın çok zor olduğunu vurgulayan Aydınlı, şunları kaydetti: "Burada 2,8 kilogram ağırlığındaki bir bebeğe babasından nakil yaptık. Babasından aldığımız parça bile çok büyük geldi ve ekibimiz parçayı daha da küçülttü. Bebeğimize 100 gram civarında bir karaciğer naklettik, çok çok küçülttük. Türkiye'de en düşük ağırlıklı karaciğer naklini gerçekleştirdik. Yapılması çok zor bir işlem. Büyük bir emek harcandı. Bebek şu anda 3 kilogram oldu. Artık daha sağlıklı bir şekilde kilo alacak."

Nakil operasyonunu gerçekleştiren Hastanenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da bebeğin kısa süre içinde kendini toparlayacağını bildirdi.

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Artan da başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"ÇOK ŞÜKÜR, BEBEĞİMİZİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KUCAĞIMIZA ALDIK"

Anne Fatma Yağcı, çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Doktorlara teşekkür eden Yağcı, "Bir an önce bebeğimizle evimize dönmeyi bekliyoruz" dedi.

Baba Mesut Yağcı da yaklaşık altı aydır hastanede olduklarını dile getirdi.

Umutlarını hiç kaybetmediklerini anlatan Yağcı, "Doktorlarımıza güvendik, onlar da ellerinden geleni yaptılar. Çok şükür, bebeğimizi sağlıklı şekilde kucağımıza aldık" diye konuştu.

 

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