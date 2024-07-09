Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!

Muğla'nın Bodrum, Antalya'nın Serik, Uşak'ın Banaz, Balıkesir'in Altıeylül, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Manisa'nın Gölmarmara, Karabük, Kırklareli ve Ankara'nın Kızılcahamam ve Beypazarı ilçelerinde yangın çıktı.

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter, 8 uçak, karadan 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer, 271 personel ile bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda itfaiye ekibi destek veriyor. REKLAM

KARABÜK Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada, yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 3 su tankeri, dozer, ilk müdahale aracı, 7 hizmet aracı, 65 personel ve helikopter ile müdahale edildiği belirtildi. Öte yandan arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çekildiği, dozerin, arazözler için yol açma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü. Belkıs Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. REKLAM Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler zeytin ve meyve ağaçları olan bahçelere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın, 1 dekarlık alandaki zeytin ile meyve ağaçlarına zarar verdi.

UŞAK Uşak'ın Banaz ilçesinde, arpa ve buğday ekili arazide çıkan yangın söndürüldü. Hasan Köyü Akçaalan mevkisindeki tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına köylüler de destek verdi. Söndürülen yangın nedeniyle ekili alanlarda zarar oluştu.

BALIKESİR Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Altıeylül ilçesi Konakpınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. REKLAM Ormanlık alana sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 3 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 3 dozer, 2 greyder, 2 kepçe ve 105 personel ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

KIRKLARELİ Kırklareli merkeze bağlı Karahamza köyünde anız alanında başlayıp meşe ağaçlarının olduğu araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Koparandere mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle buğday ekili tarla ile ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu 500 dekar tarım arazisi ve ağaçlık alan zarar gördü.

ANKARA KIZILCAHAMAM Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alınırken; yangından yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayıldı. Alevler yerleşim yerine de ulaştı. Mahalledeki bahçeler ve 1 ev, yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına helikopter ile havadan da destek verildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın dün akşam kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin soğutma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

ANKARA BEYPAZARI Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Rüstempaşa Mahallesi Maşat bayırındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürdü.

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İstasyon Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi zarar gördü.