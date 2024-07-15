Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!
Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Menderes ve Çeşme, Manisa'nın Soma, Aydın'ın Söke ve İncirliova, Kocaeli'nin Gebze, Antalya'nın Aksu, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Vezirköprü, Ankara'nın Güdül, Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde yangın çıktı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Bayramiç, İzmir'in Menderes ve Çeşme, Manisa'nın Soma, Aydın’ın Söke ve İncirliova, Kocaeli'nin Gebze, Antalya'nın Aksu, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Vezirköprü, Ankara'nın Güdül, Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde yangın çıktı.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayramiç'in Kaykılar köyü yakınlarındaki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki arazilere ve ormanlık alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İZMİR
ÇEŞME
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.
Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
"4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını çıkardıkları suçlamasıyla 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Alaçatı Mahallesi'nde ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Ovacık Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Elban, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yangının saat 12.00 civarında çıktığını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını bildiren Elban, orman, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin süratli müdahalesiyle yangının 14.30'da kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade etti.
"Yangına sebebiyet veren 4 kişi jandarmamız tarafından gözaltına alındı." açıklamasını yapan Vali Elban, şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaptığını, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığının belirlendiğini ifade etti.
Yangınla birlikte alevlerin tehdit edebileceği bir yazlık sitede ekiplerin tahliye çalışması yaptığını, 4 evin bulunduğu başka bir bölgeye de ekiplerin sevk edildiğini anlatan Elban, şöyle devam etti:
"Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten, 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Jandarma, AFAD, belediye ekiplerimiz, Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterimiz aramasına rağmen maalesef kendilerine ulaşılamadı.
Yangın tamamen söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın hayatını kaybettiğini tespit ettik. 2 erkek ve bir kadın maalesef hayatını kaybetti. Bu 4 evde yaşayan sakinlerden, farklı aileler burada yaşıyorlar. Alaçatı'nın sakinlerinden 3 vatandaşımızın tahliye için gelen ekiplerimizin aramasına rağmen erkenden panikle kaçmaları, bulunamamaları maalesef bu kötü sonucu ortaya çıkardı."
Yangınla ilgili herhangi bir risk kalmadığını aktaran Elban, "Esas itibarıyla burada nitelikli orman, ağaç yok. Basit çalılık ve makilik vasfında. Havanın kuru olması, rüzgarın şiddeti nedeniyle hızlı yayıldı. Bölgemizde çok yangınımız var. Onlar içerisinde büyük diye değerlendiremeyeceğimiz bir yangın." diye konuştu.
Öte yandan arazide bulunan cesetlerle ilgili savcılık incelemesi yapılıyor. Cesetlerin bölgede evleri bulunan Mesut Coşkun (68) ve aynı aileden Hilmi Coşkun (38) ile komşuları Mine Elmas'a (35) ait olduğu belirlendi.
MENDERES
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.
MANİSA
Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.
Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:
"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."
BOLU
Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Ormanda kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile arazözler sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin ardından örtü yangını büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
AYDIN
SÖKE
Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.
Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.
İNCİRLİOVA
Aydın’ın İncirliova ilçesinde çıkan arazi yangınında üç arıcıya ait içleri arı dolu 250 kovan zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat kontrol altına alındı.
Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki bir arazide saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle kuru otlarda çıkan yangın, rüzgarın etsiyle yayıldı. Alevler, 3 arıcıya ait, arı dolu kovanlara sıçradı. 250 kovan küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü. Bölgeye gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, kovanları yanan arıcıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Kovanları yanan arıcılardan Rıza Günaydın (46), "7 yıldır arıcılık yapıyorum. Arıcılık sevdamdan dolayı demircilik mesleğimden vazgeçtim. Geçimimi tamamen arıcılıkla sağlıyordum. Biz zengin insanlar değiliz. Bütün birikimimiz, emeğimiz yandı. Zararım 350 bin lira. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.
'ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE İZLEDİM'
Arıcılardan Ahmet Çocuk (78) da “50 yıldır arıcıyım. Kovanlarımın tamamını ateş aldı, gitti. Ben de çaresiz bir şekilde izlemek zorunda kaldım. Emeklerim yok oldu. Şu anda geçimini nasıl sağlayacağımı bilmiyorum. Zararım 300-350 bin lira civarında. Devletimizin zararımızı karşılayacağına yürekten inanıyor ve destek bekliyorum" diye konuştu.
EDİRNE
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki eski çöplük alanı yakınlarındaki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi ve tarlalardaki ağaçlar zarar gördü.
KOCAELİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üniversitenin malzeme fiziği laboratuvarında çıkan yangın söndürüldü.
Gebze Teknik Üniversitesi'nin polimer sentezi ve organik-inorganik dönüşümü kimyası çalışılan malzeme fiziği laboratuvarında yangın çıktı.
Personelin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle laboratuvarda hasar oluştu.
Üniversiteden yapılan açıklamada, yangının çıkış anından itibaren ilk bir dakika içerisinde sentez görevlisi ve laboratuvar personelinin bir yandan acil yardım hattı üzerinden itfaiye ekiplerine ulaştığını, diğer yandan da yangın battaniyesi ve uygun yangın söndürme tüpünü kullanarak ilk müdahaleyi yapmaya çalıştıklarını bildirildi.
İçerideki dumanın yoğunluğu ve olası kimyasal muhtevası sebebiyle laboratuvar personelinin can güvenlikleri esas alınarak ilk müdahalenin yarıda kesilerek yangın söndürme sürecinin itfaiye personeline bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sentez görevlisi personel ve diğer laboratuvar personeli kendilerini laboratuvardan güvenli bir şekilde tahliye edebildikleri için yangından etkilenmeleri söz konusu değildir. İtfaiye ekipleri dakikalar içerisinde ilgili laboratuvara ulaşarak, oldukça hızlı ve güvenli bir şekilde yangın söndürme faaliyetlerini tamamlamıştır. Laboratuvar genelinde belirli bir düzeyde tahribat söz konusu olmakla birlikte yapılan ön tetkiklere göre gerekli onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından kritik laboratuvar ekipmanlarının kısa süre içerisinde tekrar faaliyete geçirilebileceği öngörülmektedir. Bunun yanında detaylı hasar tespit çalışmaları sürmektedir."
ANTALYA
Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında bazı seralar ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Atatürk Mahallesi 22045 Sokak'ta yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yeni dikilen zeytin bahçesi ve seralara sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara, vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak destek verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zeytin ağaçları ve bazı seralar zarar gördü.
Söndürme çalışmalarına destek veren çiftçilerden Süleyman Aksu, gazetecilere, aynı bölgede üç gün önce de yangın çıktığını söyledi.
Recep Yüksel ise yangında seralarında maddi zarar oluştuğunu dile getirdi.
İSTANBUL
İstanbul Maltepe’de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda yangın söndürme tüpleri, kazma ve küreklerle vatandaşlarda destek verdi.
Yangın, 15.45 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi, Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı araçlar müdahale etti. Yangın, karadan ve havadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Söndürme çalışmalarına vatandaşlarda kazma, kürek ve yangın tüpleriyle destek verdi. Ekiplerin yanan bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.
SAMSUN
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili arazide zarar oluştu.
Kırma Mahallesi'nde buğday ekili arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çiftçilerin de yardımıyla söndürüldü.
Yangında Mehmet Karacan, Sait Karabay, Yusuf Karabay, Arslan Karabay, Arif Karabay, Ömer Etli, Rüsan Etli, Sabri Etli ve Ahmet Etli'ye ait 200 dekar buğday ekili alanda zarar meydana geldi.
Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
ANKARA
Ankara'nın Güdül ilçesinde çıkan 2 anız yangını söndürüldü.
İlçenin Kavaközü ve Çağa mahallelerinde çıkan anız yangınlarına, Ankara Büyükşehir ve Güdül ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Beypazarı ilçesinin Kapullu Mahallesi Acıkuyu mevkisinde çıkan anız yangını, bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.
HATAY
Hatay'ın Defne, Altınözü, Arsuz, Erzin ve Kumlu ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Defne ilçesi Sofular Mahallesi'ndeki bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Ekipler, Erzin ilçesindeki anız yangını ile Altınözü'nde çöplük, Kumlu'da da otluk alanda çıkan yangınları söndürdü.