        Haberler Sağlık Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti - Haberler | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti

        Türkiye'de sağlık harcamaları, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya çıktı

        Giriş: 04.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:26
        TÜİK: Sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyarı geçti
        Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, toplam sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

        Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 101,8'lik yükselişle 564 milyar 924 milyon lira olarak hesaplandı.

        Bu dönemde, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı da yüzde 23,9 olarak kayıtlara geçti.

        Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36, hane halkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

        YAKLAŞIK 173 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

        Cari sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artışla 172 milyar 349 milyon liraya ulaştı.

        Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk 3 sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2024 yılında yüzde 54,6 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 19,6 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 11 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

        Kişi başına sağlık harcaması 2023'te 14 bin 582 lira iken 2024'te yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 liraya yükseldi. Kişi başına sağlık harcaması 2023'te 621 dolar iken 2024'te yüzde 35,3 artarak 840 dolara çıktı.

        HANE HALKLARININ CEPTEN SAĞLIK HARCAMASI 442,4 MİLYAR LİRA

        Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2023'te yüzde 4,6 iken 2024'te yüzde 5,3 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı da 2023'te yüzde 4,7, 2024'te yüzde 4,9 olarak hesaplandı.

        Hane halkları tarafından tedavi, ilaç gibi çeşitli amaçlarla yapılan cepten sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2024'te yüzde 18,8 olarak belirlendi.

