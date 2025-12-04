Türkiye'de sağlık harcamaları 2024'te 2 trilyon 359 milyar lirayı geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 101,8'lik yükselişle 564 milyar 924 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu dönemde, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 76,1, özel sektör sağlık harcamasının oranı da yüzde 23,9 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36, hane halkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

REKLAM

YAKLAŞIK 173 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Cari sağlık harcaması 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 57,6 artışla 172 milyar 349 milyon liraya ulaştı.