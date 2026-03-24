Türkiye'de tüberküloz vaka sayısı 9 binlere geriledi

"24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, "Mycobacterium tuberculosis" adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan tüberküloz, en sık akciğerleri tutuyor. Hastalık kemiklerin yanı sıra böbrekler ve beyin gibi organları da etkileyebiliyor.

Akciğer tüberkülozu olan kişilerin öksürmesi veya hapşırması sırasında havaya saçılan damlacıklar yoluyla bulaşan hastalık, hasta ile aynı kapalı ortamda uzun süre bulunan kişilere de bulaşabiliyor.

Tüberküloz, halen dünyanın en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri olmaya devam ediyor. Küresel veriler, her gün yaklaşık 29 bin kişinin bu önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalığa yakalandığını, 3 binden fazla kişinin tüberküloz nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor.

TANI, TEDAVİ VE TAKİP HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Küresel ölçekte uygulanan etkin tanı ve tedavi programları sayesinde 2000-2024 yıllarında yaklaşık 83 milyon kişinin hayatı kurtarıldı.

Türkiye'de uygulanan Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı kapsamındaki etkin tanı, tedavi ve izlem faaliyetleri, hasta sayısında ve hastalık görülme sıklığında (insidans) belirgin bir azalma sağladı. Bakanlık verilerine göre, 2005 yılında 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2024'te 9 bin 27'ye geriledi, hastalık insidansı ise yüz binde 29,4'ten yüz binde 10,4'e düştü.

Türkiye'de tüberküloz tanı, tedavi ve takip hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz sunuluyor. Sağlık Bakanlığı, tüberküloz ve ilaca dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçları temin ederek hastalara ücretsiz ulaştırıyor.

DOĞRUDAN GÖZETİMLİ TEDAVİ UYGULAMASI YÜRÜTÜLÜYOR

Tedaviye uyumun sağlanması ve sürecin başarıyla tamamlanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önerileri doğrultusunda 2006'dan bu yana Türkiye'de Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulaması yürütülüyor.

Söz konusu uygulama kapsamında, hastaların ilaçlarını her dozda bir sağlık personeli veya yetkilendirilmiş görevli gözetiminde alması sağlanıyor. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerden faydalanılarak uygulamaya konulan Video Gözetimli DGT de tedaviye erişimin ve sürekliliğin sağlanmasına önemli katkı sunuyor.

İlaca dirençli tüberküloz hastaları, uzun süren, yan etkileri fazla ve tedaviye uyumu zor olan konvansiyonel tedavi rejimleri nedeniyle öncelikli grup olarak ele alınıyor. Bakanlık, bu kapsamda uygulamaya konulacak 6 aylık kısa süreli yeni tedavi rejimleriyle tedavi süresinin kısaltılmasını, yan etkilerin azaltılmasını ve hasta uyumunun artırılmasını hedefliyor. Daha kısa ve etkili tedaviler sayesinde tedavi başarı oranlarının yükseltilmesi ve toplumda ilaca dirençli tüberküloz bulaşının azaltılması amaçlanıyor.

NAKDİ YARDIM SAĞLANIYOR

Tüberküloz tedavisinin uzun sürmesi ve bu süreçte yaşanan iş gücü kaybı, hastalar ile aileleri için ekonomik ve psikososyal zorluklara yol açabiliyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, ekonomik ve sosyal güçlük yaşayan hastalara Ocak 2018'den itibaren aylık nakdi yardım sağlanıyor.

Bakanlık verileri, DSÖ tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilen bu uygulamadan, 2025'te 3 bin 439 hastanın en az bir kez yararlandığını ortaya koyuyor.

Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı kapsamında, hastalıkla mücadeleye yönelik koruma, tanı, tedavi ve izlem faaliyetleri "Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi" ile "Tüberküloz Kontrol Faaliyetleri Saha Uygulama Kılavuzu" doğrultusunda standart bir şekilde yürütülüyor. Hastalığın kontrol altına alınmasında erken tanı, düzenli tedavi, damgalamanın azaltılması ve toplumun bilinçlendirilmesi temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı, "Verem Hastalığı Olmayan Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.