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Pınar Toprak

Bir Marvel filminin müziğini yapan ilk kadın. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Berklee College of Music’te film müziği ve bestecilik üzerine eğitim alan Pınar Toprak, Hans Zimmer‘in kurduğu Remote Control Productions şirketinde çalışmaya başladı. Türk müzisyen 2003 yılından beri film müzikleri yapıyor.