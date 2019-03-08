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Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...

Giriş: 08.03.2019 - 12:45 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Siyasetten bilime, müzikten spora, başarılarıyla ses getiren kadınlar ve ilkleri!

  • 1Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Canan Dağdeviren

    Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk. Dağdeviren giyilebilir kalp pilinin mucidi. Genç bilim insanı ayrıca Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer aldı.

  • 2Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Amelia Earhart

    Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot. 20-21 Mayıs 1932'de tek başına Newfoundland'dan İrlanda'ya uçarak Atlas Okyanusu'nu geçti. ABD'yi baştan başa geçtiği uçuşundan sonra, Ocak 1935'te, Newfoundland-İrlanda arasındaki mesafeden daha uzun olan Hawaii-California arasını yine tek başına uçan ilk kişi oldu.

  • 3Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Müfide İlhan

    Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.

     

  • 4Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Kathryn Sullivan

    Uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın.

     

  • 5Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Semiha Es

    Semiha Es, İlk Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçı. Fotoğrafa eşinin röportaj seyahatleriyle başladı.

     

  • 6Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Semiha Berksoy

    İlk kadın opera sanatçısı. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur.

     

  • 7Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Eileen Collins 

    Bir uzay mekiğini komuta eden ilk kadın.

  • 8Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Afife Jale

    İlk kadın tiyatro oyuncusu. 1923'te Atatürk'ün emriyle Müslüman Türk kadınları sahneye çıkabilmeye başladı ve kendisi ilk Türk Müslüman kadın oyuncu oldu.

  • 9Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Ava Duvernay

    Oscar'da En İyi Film dalında aday olan ilk siyahi kadın (Selma filmiyle Oscar'a aday gösterildi.)

     

  • 10Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Türkan Akyol 

    Türkiye'nin ilk kadın bakanı. 1928 doğumlu Akyol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları uzmanlığını aldı. Kısa bir süre fakültede öğretim üyeliği ve rektörlüğü yaptı.

  • 11Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Danica Patrick

    Indianapolis 500 ve Daytona 500 araba yarışlarına liderlik eden ilk kadın pilot.

  • 12Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Bedriye Tahir Gökmen

    Sanılanın aksine ilk Türk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil Gökmen Bacı adıyla da bilinen Bedriye Tahir Gökmen'dir. 

     

  • 13Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Melinda Gates

    40 milyar dolardan fazla bağış yapan ilk kadın.

     

  • 14Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Sabiha Gökçen

    Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından birisi ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi, bunlardan otuz ikisi muharebe göreviydi.

     

  • 15Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Serena Williams

    23 adet Grand Slam alan ilk kadın tenisçi.

  • 16Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Seher Aytaç

    Türkiye'nin ilk kadın makinisti. Seher Aksel Aytaç İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Demiryolu İnşaat ve İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulundan yılında mezun olduktan sonra demiryollarında işe başladı.

  • 17Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Selma Rıza Feraceli

    Türkiye'nin ilk kadın veterineri. 1984'te kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.

     

     

  • 18Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Lale Aytaman

    Türkiye'nin ilk kadın valisi...

     

  • 19Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Patricia Bath

    Lazerle katarakt ameliyatının mucidi ve ameliyatı gerçekleştiren ilk kişi.

     

  • 20Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Jale İnan

    İlk Türk kadın arkeolog. İnan uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır.

  • 21Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Sherly Sandberg

    Sosyal medya milyarderi olan ilk kadın.

  • 22Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Filiz Dinçmen

    İlk kadın büyükelçi... 1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi görevine getirilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi ünvanını almış ve 1984 yılında Strasbourg'da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi görevine getirilmiştir.

  • 23Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Tansu Çiller

    Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı (1993-96),dışişleri bakanı (1996-97),başbakan yardımcısı (1996-97) ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı (1991-93). 

  • 24Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Sertap Erener

    İlk Türk Eurovision birincisi.

  • 25Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Nurcan Akad

    Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni

     

  • 26Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Selena Gomez

    Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi.

     

  • 27Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Aysima Altınok ve Yıldız Yalçınlar

    Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahları

     

  • 28Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Nesrin Olgun Arslan

    Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını.

  • 29Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Samiye Morkaya

    1922 yılında ehliyet alarak Türkiye'nin ilk ehliyetli kadını ve ilk otomobil yarışları şampiyonu oldu.

     

  • 30Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Michelle Phan

    Online platformdan yayınladığı içeriklerle 500 milyon dolarlık şirket inşa eden ilk kadın, Youtube ünlüsü...

     

  • 31Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Lale Orta

    Türkiye'de futbol üzerine doktora yapan tek kadındır. Avrupa'nın ilk FIFA kokartlı kadın hakemidir. 

  • 32Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Yıldız Moran

    Yıldız Moran Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı. Aynı zamanda çevirmen ve sözlük yazarı olan Moran, Özdemir Asaf'ın da eşidir.

     

  • 33Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
    33|52

    Barbara Walters

    ABD'de bir akşam programında sunuculuk yapan ilk kadın.

     

  • 34Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
    34|52

    Refet Angın

    Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın öğretmeni.

  • 35Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Mo'ne Davis

    Little League World Series maçlarının kazanan ve lokavt yapan ilk kadın.

  • 36Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Mae Jemison

    Uzaya çıkan ilk siyahi kadın.

  • 37Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Aretha Franklin

    Rock and Roll Hall of Fame'e (Şöhretler Kulübü) giren ilk kadın.

     

  • 38Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Ilhan Omar

    ABD'nin ilk müslüman, Somalili ve ABD'li meclis üyesi.

  • 39Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Rita Moreno

    Emmy, Grammy ve Tony ödüllerini alan ilk Latin kişi.

     

  • 40Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Gabby Douglas

    Bir olimpiyatta hem tek hem de takım olarak altın madalya alan ilk jimnastikçi.

     

  • 41Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Selma Rıza Feraceli

    Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti genel sekreteri ve yazar. 

  • 42Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Loretta Lynch

    ABD başsavcısı olan ilk siyahi kadın.

     

  • 43Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Pınar Toprak 

    Bir Marvel filminin müziğini yapan ilk kadın. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Berklee College of Music’te film müziği ve bestecilik üzerine eğitim alan Pınar Toprak, Hans Zimmer‘in kurduğu Remote Control Productions şirketinde çalışmaya başladı. Türk müzisyen 2003 yılından beri film müzikleri yapıyor.

  • 44Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Ursula Burns

    Fortune 500 şirketini yöneten ilk siyahi kadın.

     

  • 45Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Cahide Sonku

    Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı.

     

  • 46Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Kellyanne Conway

    Sonu kazanmayla biten başkanlık kampanyasını yöneten ilk kadın. (ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını yönetti.)

  • 47Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Süreyya Ağaoğlu

    Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularından. Aynı zamanda ünlü düşünür ve siyasetçi Ahmet Ağaoğlu'nun kızı, yazar ve siyasetçi Samet Ağaoğlu'nun kız kardeşi.

     

  • 48Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Feriha Sanerk

    İlk kadın emniyet müdürü.

  • 49Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Satı Kadın

    Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerindendir. 

     

  • 50Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Mualla Eyüboğlu

    Mualla Eyüboğlu Anhegger Türkiye'nin ilk kadın mimarlarındandır. Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile yazar Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşidir.

     

  • 51Türkiye'de ve dünyada ilklere imza atan kadınlar...
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    Kylie Jenner

    Forbes tarafından ilan edilen en genç milyarder. Amerikan Forbes dergisine göre Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın serveti 1 milyar dolar.

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    İnci Özdil

    Türkiye'nin ilk klasik batı müziği kadın orkestra şefidir. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurucu şefi olan sanatçı, 2009-2013 yılları arasında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası şefi olarak görev yaptı.

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