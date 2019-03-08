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Canan Dağdeviren
Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk. Dağdeviren giyilebilir kalp pilinin mucidi. Genç bilim insanı ayrıca Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer aldı.
Amelia Earhart
Atlas Okyanusu'nu uçakla tek başına geçen ilk kadın pilot. 20-21 Mayıs 1932'de tek başına Newfoundland'dan İrlanda'ya uçarak Atlas Okyanusu'nu geçti. ABD'yi baştan başa geçtiği uçuşundan sonra, Ocak 1935'te, Newfoundland-İrlanda arasındaki mesafeden daha uzun olan Hawaii-California arasını yine tek başına uçan ilk kişi oldu.
Müfide İlhan
Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı.
Kathryn Sullivan
Uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın.
Semiha Es
Semiha Es, İlk Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçı. Fotoğrafa eşinin röportaj seyahatleriyle başladı.
Semiha Berksoy
İlk kadın opera sanatçısı. 1939'da Richard Strauss'un Ariadne Auf Naxos isimli operasındaki Ariadne rolü ile Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur.
Eileen Collins
Bir uzay mekiğini komuta eden ilk kadın.
Afife Jale
İlk kadın tiyatro oyuncusu. 1923'te Atatürk'ün emriyle Müslüman Türk kadınları sahneye çıkabilmeye başladı ve kendisi ilk Türk Müslüman kadın oyuncu oldu.
Ava Duvernay
Oscar'da En İyi Film dalında aday olan ilk siyahi kadın (Selma filmiyle Oscar'a aday gösterildi.)
Türkan Akyol
Türkiye'nin ilk kadın bakanı. 1928 doğumlu Akyol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra Dahiliye ve Göğüs Hastalıkları uzmanlığını aldı. Kısa bir süre fakültede öğretim üyeliği ve rektörlüğü yaptı.
Danica Patrick
Indianapolis 500 ve Daytona 500 araba yarışlarına liderlik eden ilk kadın pilot.
Bedriye Tahir Gökmen
Sanılanın aksine ilk Türk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil Gökmen Bacı adıyla da bilinen Bedriye Tahir Gökmen'dir.
Melinda Gates
40 milyar dolardan fazla bağış yapan ilk kadın.
Sabiha Gökçen
Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından birisi ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Uçuş kariyeri boyunca 8.000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi, bunlardan otuz ikisi muharebe göreviydi.
Serena Williams
23 adet Grand Slam alan ilk kadın tenisçi.
Seher Aytaç
Türkiye'nin ilk kadın makinisti. Seher Aksel Aytaç İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Demiryolu İnşaat ve İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulundan yılında mezun olduktan sonra demiryollarında işe başladı.
Selma Rıza Feraceli
Türkiye'nin ilk kadın veterineri. 1984'te kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yılı nedeniyle TBMM tarafından kendisine "İlk Kadın Veteriner Hekim" olarak ödül ve plaket verildi.
Lale Aytaman
Türkiye'nin ilk kadın valisi...
Patricia Bath
Lazerle katarakt ameliyatının mucidi ve ameliyatı gerçekleştiren ilk kişi.
Jale İnan
İlk Türk kadın arkeolog. İnan uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek vermiş; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağlamıştır.
Sherly Sandberg
Sosyal medya milyarderi olan ilk kadın.
Filiz Dinçmen
İlk kadın büyükelçi... 1982 yılında Hollanda Lahey Büyükelçisi görevine getirilerek Türkiye'nin ilk kadın büyükelçisi ünvanını almış ve 1984 yılında Strasbourg'da Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi görevine getirilmiştir.
Tansu Çiller
Türkiye'nin ilk ve tek kadın başbakanı (1993-96),dışişleri bakanı (1996-97),başbakan yardımcısı (1996-97) ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı (1991-93).
Sertap Erener
İlk Türk Eurovision birincisi.
Nurcan Akad
Türkiye'nin ilk kadın genel yayın yönetmeni
Selena Gomez
Instagram'da 100 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi.
Aysima Altınok ve Yıldız Yalçınlar
Türkiye'nin ilk kadın beyin cerrahları
Nesrin Olgun Arslan
Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını.
Samiye Morkaya
1922 yılında ehliyet alarak Türkiye'nin ilk ehliyetli kadını ve ilk otomobil yarışları şampiyonu oldu.
Michelle Phan
Online platformdan yayınladığı içeriklerle 500 milyon dolarlık şirket inşa eden ilk kadın, Youtube ünlüsü...
Lale Orta
Türkiye'de futbol üzerine doktora yapan tek kadındır. Avrupa'nın ilk FIFA kokartlı kadın hakemidir.
Yıldız Moran
Yıldız Moran Türkiye’nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğrafçısı. Aynı zamanda çevirmen ve sözlük yazarı olan Moran, Özdemir Asaf'ın da eşidir.
Barbara Walters
ABD'de bir akşam programında sunuculuk yapan ilk kadın.
Refet Angın
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk kadın öğretmeni.
Mo'ne Davis
Little League World Series maçlarının kazanan ve lokavt yapan ilk kadın.
Mae Jemison
Uzaya çıkan ilk siyahi kadın.
Aretha Franklin
Rock and Roll Hall of Fame'e (Şöhretler Kulübü) giren ilk kadın.
Ilhan Omar
ABD'nin ilk müslüman, Somalili ve ABD'li meclis üyesi.
Rita Moreno
Emmy, Grammy ve Tony ödüllerini alan ilk Latin kişi.
Gabby Douglas
Bir olimpiyatta hem tek hem de takım olarak altın madalya alan ilk jimnastikçi.
Selma Rıza Feraceli
Türkiye'nin ilk kadın gazetecisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin tek kadın üyesi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti genel sekreteri ve yazar.
Loretta Lynch
ABD başsavcısı olan ilk siyahi kadın.
Pınar Toprak
Bir Marvel filminin müziğini yapan ilk kadın. Dünyanın en iyi müzik okullarından biri olarak kabul edilen Berklee College of Music’te film müziği ve bestecilik üzerine eğitim alan Pınar Toprak, Hans Zimmer‘in kurduğu Remote Control Productions şirketinde çalışmaya başladı. Türk müzisyen 2003 yılından beri film müzikleri yapıyor.
Ursula Burns
Fortune 500 şirketini yöneten ilk siyahi kadın.
Cahide Sonku
Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve ilk kadın yıldızı.
Kellyanne Conway
Sonu kazanmayla biten başkanlık kampanyasını yöneten ilk kadın. (ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını yönetti.)
Süreyya Ağaoğlu
Türkiye'nin ilk kadın avukatı ve kadın hakları savunucularından. Aynı zamanda ünlü düşünür ve siyasetçi Ahmet Ağaoğlu'nun kızı, yazar ve siyasetçi Samet Ağaoğlu'nun kız kardeşi.
Feriha Sanerk
İlk kadın emniyet müdürü.
Satı Kadın
Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerindendir.
Mualla Eyüboğlu
Mualla Eyüboğlu Anhegger Türkiye'nin ilk kadın mimarlarındandır. Şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile yazar Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşidir.
Kylie Jenner
Forbes tarafından ilan edilen en genç milyarder. Amerikan Forbes dergisine göre Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın serveti 1 milyar dolar.
İnci Özdil
Türkiye'nin ilk klasik batı müziği kadın orkestra şefidir. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın kurucu şefi olan sanatçı, 2009-2013 yılları arasında Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası şefi olarak görev yaptı.
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