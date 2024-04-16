Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.519,34 %-1,66
        DOLAR 32,4876 %0,18
        EURO 34,6051 %0,40
        ALTIN 2.474,09 %-0,37
        FAİZ 45,49 %1,95
        GÜMÜŞ GRAM 29,36 %-2,50
        BITCOIN 62.904,00 %-0,39
        GBP/TRY 40,5181 %0,31
        EUR/USD 1,0639 %0,13
        BRENT 89,63 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 4.044,71 %-0,38
        Haberler Ekonomi Enerji Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretim rekoru - Enerji Haberleri

        Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretim rekoru

        Türkiye'de Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir kaynaklardan karşılanarak rekor kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de yenilenebilir enerjiden elektrik üretim rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın ilk 3 ayındaki etkili yağışların barajlardaki doluluk oranlarını yükseltmesiyle elektrik üretiminde hidrolik kaynakların payının arttığı kaydedildi.

        Tüm yurtta güneşli geçen bayram tatilinde bazı bölgelerde rüzgarın da etkili olmasıyla elektrik üretiminde rekor kırıldığı belirtilen açıklamada, sadece 12 Nisan'da değil bayram tatili haftası boyunca yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının rekor seviyelerde gerçekleştiği, bir haftalık süreçte üretilen elektriğin yüzde 74,8’ini yani 4’te 3’ünü yenilenebilir kaynakların sağladığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "12 Nisan’da günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini yenilebilir kaynaklardan sağladık." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bayraktar, yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik üretiminin 12 Nisan'da tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştığını aktararak, "Bayramın üçüncü günü günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Üretimde barajlar, yüzde 24,52 ile ilk sırayı alırken onu yüzde 20,93 ile rüzgar, yüzde 12,80 ile akarsu ve yüzde 11,27 ile güneş takip etti." bilgisini paylaştı.

        Yenilenebilir enerjinin Türkiye’nin cari açık ve iklim değişikliği ile mücadelesinde kilit role sahip olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Yakaladığımız bu üretim seviyesi, ülkemizin arz güvenliğini sağlaması, dışa bağımlılığını azaltması ve karbon nötr hedefimize ulaşmak açısından oldukça önemli. Yenilenebilir enerji, enerjide tam bağımsızlığımızın anahtarı olacak. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha yoğun bir şekilde göreceğiz. Bu alandaki yatırım süreçlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Finansman imkanlarını daha da iyileştireceğiz. 2024 başında lisanssız yenilenebilir yatırımları için 7 bin 500 megavatlık bir ilave kapasiteyi ilan etmiştik. Özellikle sanayicilerimizin bu yeni kapasite imkanlarından yararlanmasını bekliyoruz."

        Bakan Bayraktar, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından da "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 gigavat rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55’e yükseltmek." paylaşımında bulundu.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        İran medyası İsrail saldırısının ayrıntılarını yazdı
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması