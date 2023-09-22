Türkiye'den 19 üniversite "Avrupa'nın en iyileri" arasına girdi Türkiye'den 19 üniversite "Avrupa'nın en iyileri" arasına girdi. "Avrupa Geneli" sıralamasında ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symond'ın (QS) bu yıl başlattığı ve Avrupa'daki en iyi üniversiteleri sıraladığı "Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024" listesi yayımlandı.

Bu kapsamda QS, Avrupa Konseyine üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdi.

Listeye göre, "Avrupa Geneli" sıralamasında Türkiye'den ODTÜ 124'üncü, İTÜ 138'inci, Koç Üniversitesi 174'üncü, Bilkent Üniversitesi 178'inci, Boğaziçi Üniversitesi 199'uncu sırada yer aldı.

İlk 500 üniversite arasında ise Sabancı Üniversitesi 201'inci, Hacettepe Üniversitesi 224'üncü, İstanbul Üniversitesi 228'inci, Gazi Üniversitesi 283'üncü, Ankara Üniversitesi 289'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 326'ncı, Ege Üniversitesi 381'inci, İstanbul Gelişim Üniversitesi 432'nci, Abdullah Gül Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi 445'inci, Marmara Üniversitesi 451'inci, Çankaya Üniversitesi 455'inci, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 488'inci sıradan listeye girdi.

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İŞVERENLER TARAFINDAN EN ÇOK TANINAN ODTÜ

QS'in, "Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve "küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmede 72 üniversite ile Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.

QS'in uluslararası işverenler arasında tanınırlık açısından yaptığı değerlendirmeyi yansıtan "İşveren İtibarı" göstergesinde Türkiye'den 3 üniversite Avrupa'nın bu alandaki en iyi 50 üniversitesi arasına girdi. Bu listede ODTÜ 34'üncü sırada yer alarak işverenler tarafından en çok tanınan Türk üniversitesi olurken, ODTÜ'yü 37'nci sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi ve 42'nci sıradaki Boğaziçi Üniversitesi izledi.

ODTÜ, "Akademik İtibar" göstergesinde ise 109. sırada yer aldı.

DEĞİŞİM PROGRAMLARINDA AVRUPA'DAKİ EN İYİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

Türk üniversiteleri, "Avrupa'nın en iyi öğrenci değişim programları" kategorilerinde de üst sıralarda yer buldu. "Giden Öğrenci Değişimi" göstergesindeki değerlendirmede, Avrupa'da Galatasaray Üniversitesi 12'nci, Bilkent Üniversitesi 31'inci, ODTÜ 32'nci olurken, "Gelen Öğrenci Değişimi" göstergesinde ise Fırat Üniversitesi 35'inci sırada yer aldı.

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QS'in "İstihdam Sonuçları" göstergesinde Boğaziçi Üniversitesi 33'üncü sıraya yerleşerek bu alandaki en iyi Türk Üniversitesi olurken, İstanbul Üniversitesi aynı alanda 62'nci sıraya yerleşti.

"Sürdürülebilirlik" alanında ise ODTÜ 47'nci sırada yer aldı.

72 ÜNİVERSİTE İLE EN FAZLA TEMSİL EDİLEN İKİNCİ ÜLKE

YÖK Başkanı Erol Özvar, kurul olarak ülkenin yükseköğretim alanında dünya devleriyle rekabet edebilir hale gelmesi ve gittikçe artan sayıda öğrenci için bir çekim merkezi olması için uluslararasılaşma stratejisi doğrultusunda yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özvar, "Yürüttüğümüz çalışmaların meyve verdiğini görmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı." ifadesini kullandı.

Kamuoyunun yakından bildiği, büyük bir prestij ve tanıtım aracı haline gelen üniversite değerlendirme kuruluşlarından olan QS'in sıralamasında Türkiye'den çok sayıda üniversitenin yer aldığına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti: "Akademik saygınlık, öğrenci-öğretim üyesi oranı, makale sayısı, uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede üniversitelerimiz yüzümüzü güldürdü. Başta ilk 200 arasına girmeyi başaran ODTÜ, İTÜ, Koç, Bilkent ve Boğaziçi üniversitelerini, daha sonra da diğer tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum.

QS'in yalnızca bölgesel sıralamalarında değil, dünya üniversiteleri sıralamalarında da yüksek başarı gösteren üniversite sayımızın ileride daha da artmasını ve başarı gösteren üniversitelerimizin bu çıtayı daha da yükseltmelerini temenni ediyorum."