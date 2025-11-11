Türkiye'den halterde toplam 6 madalya!

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki halter branşında günü 3 altın 2 gümüş, 1 bronz toplam 6 madalyayla tamamladı.

Oyunlara 7. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda 216 kiloyla 3 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Kadınlar 69 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör ise koparmada 105 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 128 kiloyla ve toplamda 233 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Milli halterciler, oyunlarda 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 20 madalyaya ulaştı.