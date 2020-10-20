Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Vietnam ve Kamboçya'da Linfa ve Nangka Kasırgalarının yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda can kaybı ve büyük hasar meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve dost Vietnam ve Kamboçya halkları ile Hükümetlerine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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