DHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Kınık, Türkiye´ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu. Yaralılar için hastanelere ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" dedi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden vatandaşlar deprem bölgelerine iletilmek üzere kan vermek için seferber oldu.

KINIK: TÜM TÜRKİYE'Yİ KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ

Kınık, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek "Güneydoğu bölgemizi derinden etkileyen yaygın bir şekilde hasar oluşturan büyük bir deprem yaşadık. Şu anda AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları ve müdahale planlamaları çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı Ankara'da, ana merkezde koordinasyonda; diğer kısımları bütün afet müdahale merkezlerimizde, ulusal beslenme, barınma ve kan hizmetleri noktasında ekip kapasitelerimizi lojistik anlamda bölgeye seferber ettiğimiz için şu anda teyakkuz halindeler. Bölgedeki etkilenmiş olan 6-7 vilayetimizin şubeleri ile ilçe şubelerimiz de vatandaşlarımıza destek için bölgedeler. Öncelikle bölgelerdeki kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak günün ışıması ile beraber bütün Türkiye'yi, Türkiye çapında bir kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür, büyüktür, bunun altından da inşallah kalkacağız" dedi.

DEPREM ACISI TAZE OLAN İZMİR'DEN DEPREM BÖLGESİNE KAN BAĞIŞI

İzmirde Türk Kızılay'ın kan verme noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezine gelen vatandaşlar, deprem bölgesine kan bağışlamak için sıraya girdi.

Acil bir stok sıkıntısı olmadığını kaydeden Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, "Ancak deprem gibi afetlerde çok öngörülebilir bir yol haritası çizmek mümkün olmuyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan özellikle İzmirde panik yapmadan stoklarımıza destek vermek üzere kan bağış noktalarımızı ve ekiplerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz. İzmirde 10, tüm bölgede 21 kan bağışı ekibimiz faaliyetlerini gösteriyor" dedi.

Dolaş, kan bağış noktalarındaki yoğunluk nedeniyle bağışçılardan da sabır beklediklerini ifade ederek, "Türkiyenin en büyük kapasitesine sahip bölge merkezlerinden biri olmamıza rağmen her ekibin belli bir kapasitesi var. Bekleme süreleri biraz uzayabilir. Lütfen bu bekleme sürelerini geçirirken şunu tasavvur etsinler kafalarında, şu an depremde göçüğün altında bekleyen insanlar var. Onlara yardım edebilmek adına sabırlı olsunlar. Kapasitemiz çok yüksek. Hiçbir şekilde bağış noktalarımızı, son bağışçıyı sedyelere almadan kapatmayacağız" diye konuştu.

"SABAH 5'TE BEKLEYEN 15 KİŞİ VARDI"

İzmirin kan bağışı konusunda duyarlılığı en yüksek illerden olduğunu vurgulayan Dolaş, "Saat 5te yaklaşık bir 15 kişi donasyon alanımızın kapısında bekledi. Açılışı öne çekmemize rağmen bir anda büyük bir kalabalıkla karşılaştık. İnanın ki tüylerimiz diken diken oldu. Buradan aldığımız her iyilik tohumu, her damla kan afetzedelerimize ulaşacaktır. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Afetten sonraki özellikle ilk bir hafta çok önemli. İnsanlar hastanede ya da yoğun bakım servislerinde yatarken dahi bu aldığımız kan bileşenlerine ihtiyaç duymaya devam edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR'DE YÜZLERCE KİŞİ KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kızılay Kan Merkezine gelen Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, ihtiyaç sahipleri için kan verdi.

Merkezin sorumlusu Dr. Ozan Ateş, merkezin, haftanın yedi günü açık olduğunu belirterek, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişinin kan bağışında bulunmak için geldiğini söyledi.

Kentte muhasebecilik yapan Sabri Yıldırım ise kan bağışında bulunmak için merkeze geldiğini belirterek, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralananlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

İran uyruklu Ali Nejat da deprem haberini aldıktan sonra Türk halkına destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

KIRŞEHİR'DE KAN BAĞIŞI TIRINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Deprem dolayısıyla Kırşehir'de Türk Kızılay'ın kan bağışı tırında yoğunluk oluştu. Vatandaşların kan bağışına davet edilmesi üzerine Kırşehir'deki Cacabey Meydanı'nda daha önce kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Bağışta bulunanlardan Mustafa Remzi Ekinci, "Ben Değirmenkaşı köyünden geldim. Deprem olduğunu duydum, köyden hemen çıktım, kan bağışı yapmaya geldim" dedi.

Salih Atalay da deprem bölgelerinden gelen haberlere üzüldüğünü belirterek, "Radyo anonslarından kan ihtiyacı olduğunu duydum ve Kızılay tırına geldim. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaş olarak elimizden bu geliyor, bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Baki Yılmaz ise depremi duyar duymaz kan bağışına geldiğini ifade ederek, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

TRAKYA'DA VATANDAŞLAR KAN MERKEZLERİNE AKIN ETTİ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki vatandaşlar da kan bağışında bulunmak için kan merkezlerine başvuruda bulundu.

Edirne'de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağışları kışlada kabul edilirken, Edirne Kan Bağış Merkezi ile Edirne Valiliğinin bahçesinde kurulan çadırda da kan bağışları alınıyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi'ne gelen birçok jandarma ve polis, evrak doldurarak bağış için sıraya giriyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, doğal afetlerin sık yaşandığı bir coğrafyada yer alan Türkiye'de olağanüstü durumlarda akla ilk kan bağışının geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda ciddi bir kan ihtiyacı olduğunu belirten Değiş, "Acil durumlarda gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün burada yüksek bir yoğunluk var. Bu tarz durumlardan sonra da düzenli bağışçı sayımızın artacağını umuyorum" dedi.

3 FARKLI NOKTADA KAN BAĞIŞLARI KABUL EDİLİYOR

Değiş, kış aylarında kan stoklarının düşüş gösterdiğini dile getirdi. Şuan 3 farklı noktada kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Değiş, "Merkezimize yaklaşık 80 kişi başvurdu. Kayıt olan kan vermeye devam eden 70 kişiden kan aldık şu an. Bu sayının gün sonuna kadar Edirne'de 500'ü aşmasını planlıyoruz. Ekiplerimizin mesai saati yok. Kan vermek isteyen herkes geldiği sürece kan alımına devam edeceğiz" diye konuştu.

Kan bağışı için merkeze gelen Ece Dikbıyık da deprem bölgesindeki insanlara yardım etmek istediğini, şu an elinden gelebilecek tek şeyin kan bağışında bulunmak olduğunu belirtti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

İstasyon Caddesi'nde kurulan çadıra gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Gerekli işlemlerin ardından vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Kent sakinlerinden Şaban Kılıçel, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Bugün tüm Türkiye'nin üzücü bir olayla karşı karşıya kaldığını anımsatan Kılıçel, "Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar. İnşallah bir faydamız olur diye düşünüyorum" dedi.

Tekirdağ'da da Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Köprübaşı mevkisindeki alışveriş merkezinin önünde kan bağışı kabul ediliyor.

RİZE'DE VATANDAŞLAR KAN VERMEK İÇİN KUYRUK OLUŞTURDU

Rize'de vatandaşlar kan bağış noktalarına akın etti, kan bağış noktasında kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirten Murat Kazdal, "Dün akşam gece saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kan ihtiyacı olduğunu duyduk ve Rizeliler olarak üzerimize düşeni yapmak için kan bağış merkezine geldik. İnşallah oradaki yaralılara biraz da olsa yaralarını sarar. Çok üzücü bir olay. Şuan kış ayı zaten havalar soğuk. Onları anlamaya çalışsak bile anlamayız. İnsanların Allah yardımcıları olsun. Bizim elimizden gelen şu anda kan bağışı yapmak. Manevi olarak dualarımız hep onlarla" dedi.