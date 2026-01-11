Habertürk
        Türkiye Diyanet Vakfı, yardıma ihtiyacı olan nişanlı çiftlere çeyiz yardımında bulunacak. 2026 yılından itibaren hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi ile ihtiyaç sahibi çiftlere maddi destek sağlanarak, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda "TDV çeyiz yardımı ne kadar, başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 11.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 11.01.2026 - 12:56
        Türkiye Diyanet Vakfı nişanlı çiftlere çeyiz yardımı yapacak. İhtiyaç sahibi gençlerin evlilik sürecine destek olmak için hazırlanan “İki İnsan Bir Hayat” projesi ile aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, TDV çeyiz yardımı ne kadar, başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

        TÜRKİYE DİYANET VAKFI “İKİ İNSAN BİR HAYAT” PROJESİ İLE ÇEYİZ YARDIMI YAPACAK!

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi ile ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere çeyiz yardım yapılacak.

        Proje kapsamında, Türkiye'de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilerek gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

        TDV ÇEYİZ YARDIMI NE KADAR?

        Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin TL geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

        TDV ÇEYİZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında TDV'nin internet sitesinden yapacak.

        Sonuçlar ise 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

        TDV ÇEYİZ YARDIMI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

        "İki İnsan Bir Hayat" projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye'deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek.

        Projeden ilk evliliklerini yapacak çiftler faydalanabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
