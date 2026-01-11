Türkiye Diyanet Vakfı nişanlı çiftlere çeyiz yardımı yapacak. İhtiyaç sahibi gençlerin evlilik sürecine destek olmak için hazırlanan “İki İnsan Bir Hayat” projesi ile aile kurumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, TDV çeyiz yardımı ne kadar, başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde...