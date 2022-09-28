2022 FIVB Dünya Şampiyonası üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Grubunda oynadığı ilk maçta Tayland'a 3-2 mağlup olan millilerimiz, 2. maçında ise Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek moral buldu. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?