AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, çalışma kapsamında hem altyapı hem de süreç açısından yepyeni bir versiyonla "Dijital Kanallardan Sigorta Satış Projesi"ni hayata geçirdiğini duyurdu.

Bütünleşik kanal stratejisi ile hızlı, kesintisiz ve mükemmel müşteri deneyimiyle hizmetlerini sürekli dijitalleştiren Türkiye Finans, yeri zamanı olmayan bankacılık vizyonu doğrultusunda son olarak sigorta satışını da dijitalleştirerek müşterilerinin hizmetine sundu.

'CANLI HİZMETE' ALDI

Türkiye Finans, AcerPro, HDI Katılım Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketleri ile iş birliği içinde, ekiplerin koordineli çalışmaları ile Bankasurans Platformu'nun yeni versiyonunu 3 ay gibi kısa bir sürede "canlı hizmete" aldı.

Müşteriler, bu güncelleme sayesinde dijital kanal üzerinden sigorta hizmeti satın alabilecek. Aynı şekilde bankanın şube çalışanları da bu güncellemeyle, tasarlanarak devreye alınan yeni nesil ekranları kullanıp, sigorta işlemlerini yapabilecek.

Güncelleme çalışmasının tamamlanmasıyla Türkiye Finans'ın 2022 itibarı ile HDI Katılım Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketleri ile münhasırlık anlaşması yaptığı ürün, üretim ve mutabakat süreçleri bu platform üzerine entegre edildi.

Ayrıca platform, kasko, trafik, konut, DASK gibi benzer yapıdaki ürünlerden çapraz teklif alabilme imkanı da sağlıyor. Otomatik poliçe yenilemeleri için ise mevzuata tam uyumlu şekilde çalışan bir sistem kuruldu.

DİJİTAL KANALLARDAN DA SİGORTA SATIŞ PROJESİ

Yapılan güncelleme ile birlikte Türkiye Finans, müşterilerine kaliteli hizmet vermek için kullandığı Bankasurans Platformu üzerinden tüm sigortacılık işlemlerini online olarak yönetiyor. Bu güncelleme ile hızlı finansman, krediler ve leasing gibi kanallardan sigorta satışı da dinamikleştiriliyor. Dijital kanallardan da sigorta satış projesinin canlıya alınmasıyla müşterilere çok daha pratik sigorta deneyimi sunulmasını sağlıyor.

Türkiye Finans ile HDI Katılım Sigorta, Bereket Emeklilik entegrasyonlarının tamamı, tüm sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin web servislerine tek bir sistem üzerinden ulaşan ve merkezileştiren ilk ve tek açık sigortacılık platformu Insurgateway üzerinden yapılıyor. Bu da sürecin hızlı ve güvenli tamamlanmasını sağlıyor.

Sektör için en önemli konulardan biri mevzuat uyumu olduğundan dolayı, platformlardaki otomatik kontroller ve süreçlerle, sigortacılık ve bankacılık mevzuatına tam uyum sağlanıyor. Türkiye sigorta sektörü açısından örnek bir model olan ve vizyoner nitelik taşıyan proje, gelecekteki büyüme ve gelişme potansiyeline katkı sağlayacak.

"YERİ, ZAMANI OLMAYAN BANKACILIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, Türkiye Finans'ın bu iş birliği ile yeri, zamanı olmayan bankacılık vizyonunu ve mükemmel müşteri deneyimine yönelik iş modellerindeki uzmanlığını sigorta alanına aktardığını ve katma değerli hizmetlere dönüştürdüğünü belirterek,B"Bankacılık alanında yenilikçi iş modellerinin ve fintech ekosistemi ile iş birliklerinin geliştirilmesi yaklaşımını, sigortacılık konusunda da insurtech ekosistemindeki iş birlikleriyle sürdürdük. İş ortaklarımızla geliştirdiğimiz projeyle müşterilere dijital üzerinden tüm sigortacılık işlemlerinin online olarak yapılabileceği güvenilir, hızlı ve akıcı bir sigorta hizmeti deneyimi sunmayı başardık. Tüm iş ortaklarımıza sürece sundukları katkı için çok teşekkür ediyorum. Dijital teknolojilerdeki öncü karakterimizle müşterilerin ihtiyaç duydukları her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz"