UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları dün gece sona erdi. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir gruplarını lider tamamlayarak doğrudan son 16'ya kalırken Trabzonspor da buruk sevinç yaşadı. Ferencvaros'u deviren bordo-mavililere bu galibiyet tur için yetmedi. Avrupa'da ülke puanı sıralamasında bir bir basamakları tırmanan ülkemiz için de bir ilk yaşandı!
PERDEYİ BAŞAKŞEHİR AÇTI
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 mağlup etti. 4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.
64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0. 90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1. Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.
SİVASSPOR İSTEDİĞİNİ ALDI
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk olduğu Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. 27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi. 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1. Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
TRABZON'A GALİBİYET YETMEDİ
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yense de 3 puan, tur için yetmedi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
FENERBAHÇE TARİH YAZDI
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, oyunun hakimiyetini ele almasına karşın ilk 15 dakikalık bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 23. dakikada genç oyuncusu Arda Güler'in golüyle 1-0 öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, birkaç gol pozisyonundan yararlanamazken, 45+2. dakikada Arda Güler'in gol pasında Arao ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Valencia ile 60. dakikada karşı karşıya durumda bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon şansı vermezken, 68. dakikada Dinamo Kiev, Zabarnyi'nin oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma öncesi 11 puanla Fransa'nın Rennes ekibinin +1 averaj önünde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler puanını 14'e yükseltti ve avantajını koruyarak son 16 turuna direkt olarak katılma hakkı yakaladı.
KULÜP TARİHİNİN EN UZUN SERİSİ
Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, yedi galibiyet üç beraberlik ile kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. Sarı-lacivertliler Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grup aşamasını namağlup tamamladı.
TÜRKİYE İÇİN BİR İLK!
Opta'nın aktardığına göre dün geceki üç liderlik Türkiye için de bir ilk oldu. Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üç Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başardı.
Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.
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