Türkiye Galler maçı canlı izle şifresiz! TV8 ile Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı canlı yayın izle
Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Grupta çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ay Yıldızlılar, 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Grup liderliği için kritik öneme sahip olan mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Türkiye Galler maçı canlı izle şifresiz'' araştırması yapıyor. Milli maç canlı izle kanalı TV8 olarak belirlendi. İşte, TV8 canlı izle ekranı ile full HD, kesintisiz, şifresiz Türkiye Galler maçı canlı yayın izle!
Türkiye Galler maçı canlı izle ekranı kritik karşılaşmaya kısa süre kala araştırılmaya başlandı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Galler'i yenmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Grupta 10 puana sahip olan Türkiye zirvede yer alırken, 4 maçta 8 puan toplayan Galler ise ikinci sırada yer alıyor. Milli maç izle şifresiz ve full HD TV8 canlı yayın ekranı üzerinden futbolseverlere buluşuyor. İşte, TV8 ile Türkiye Galler maçı canlı yayın izle şifresiz ve kesintisiz…
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Galler maçı, 16 Kasım Cumartesi günü yani bu akşam Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak.
Saat 20.00'de başlayacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak.
İŞTE TÜRKİYE GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Mert Müldür, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kerem, Barış Alper
GALLER: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Brooks, Wilson, Johnson, Allen, Sheehan, Harris
TÜRKİYE GALLER MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK
4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.
İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.
İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.
Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.
TÜRKİYE ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP PUAN DURUMU
1- Türkiye 10
2- Galler 8
3- İzlanda 4
4- Karadağ 0