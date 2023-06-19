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Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. Peki Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    TEK EKSİK ÇAĞLAR

    Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

     
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    GRUPTAKİ DURUM

    Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

     
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    GALLER İLE 8. RANDEVU

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Samsun'da karşılaşacağı Galler'le 8. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    MİLLİLER'İN 11'İ

    Mert Günok
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Zeki
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Merih
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Abdülkerim
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Ferdi
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Salih
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Orkun
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Hakan
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Cengiz
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Kerem
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Barış Alper
  • Türkiye - Galler maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Brooks, Wilson, James, Johnson

Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç
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