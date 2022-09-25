Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
Marmara, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece aratarak mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
Fotoğraflar:AA
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