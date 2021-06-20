Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran...

Grubun ilk maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden A Milli Takım, ikinci maçında da Galler'e 2-0 mağlup olarak ilk ikiye girme şansını kaybetmiş oldu. Grupta 2 yenilgi alıp 5 gol yiyen Türkiye'nin tur için tek hedefi en iyi üçüncü takımlar arasına girmek olacak.

Son maçını İsviçre ile oynayacak olan ay-yıldızlılar, galip gelerek diğer gruplardaki üçüncülerin durumunu bekleyecek.

HABERTÜRK EURO 2020 ÖZEL SAYFASI YAYINDA!

A Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av P İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0

PUAN EŞİTLİĞİNDE BAKILACAK UNSURLAR

Takımlar arasındaki gol averajı

Takımlar arasında atılan gol sayısı

Gruptaki gol averajı

Grupta atılan gol sayısı

Fair-Play puanı

Elemeler genel sıralama

İŞTE EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN RAKİPLER

Gruplarda ilk maçlarını kaybedenler ya da iki maçta 3 puanda kalanlar ise şimdilik Türkiye, Finlandiya, Danimarka, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İskoçya, Polonya, Almanya ve Macaristan olarak sıralandı.

2016'DA OLMAMIŞTI

EURO 2016'da ilk iki maçını kaybeden Türkiye, son karşılaşmada Çekya'yı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasında kalmak için umutlanmıştı. Ancak İtalya'nın İrlanda'ya 1-0 mağlup olmasının ardından en iyi üçüncüler arasında İrlanda girmiş ve Türkiye elenmişti.

FORMAT NASIL?

EURO 2020'de gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.