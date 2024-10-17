Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den yeni mesaj

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bingöl'e tayini çıkan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'in ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katıldığını duyurmuştu.

İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu" diyen Bilgen; "Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacıyla bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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GÖREVİNE BAŞLAMADI

Türkiye Güzeli'nin 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde görevine başlaması gerekiyordu. İdil Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayabilecek.