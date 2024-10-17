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        Haberler Magazin Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den yeni mesaj - Magazin haberleri

        Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den yeni mesaj

        11 Eylül 2024'te gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazanan İdil Bilgen, yeni bir açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:19 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:39
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        Türkiye Güzeli'nden yeni mesaj
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        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bingöl'e tayini çıkan Miss Turkey 2024 güzeli İdil Bilgen'in ABD'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Bilgen, Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin toplantısına katıldığını duyurmuştu.

        İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. "Miss World Türkiye 2024 olarak seçilmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık oldu" diyen Bilgen; "Tıp fakültesinden yeni mezun olmuş, ihtisasını radyasyon onkolojisi alanında yapmak isteyen biri olarak onkoloji dalında naçizane de olsa bir fark yaratabilmeyi hayal ediyorum. Miss Türkiye tacıyla bu amacımı daha geniş ve etkin bir çerçevede gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum. Sağlık konusunda bir farkındalık yaratabilmek için bu platformu yararlı bir bilgilendirme kanalına dönüştürmeye gayret edeceğim. Bana inandığınız ve destek verdiğiniz için içtenlikle teşekkür ederim! Güzel ülkem adına faydalı şeyler yapabilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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        GÖREVİNE BAŞLAMADI

        Türkiye Güzeli'nin 9 Eylül'deki atamasından sonraki 15 gün içinde görevine başlaması gerekiyordu. İdil Bilgen, İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebilecek. Kabul edildiği takdirde Yayladere'deki görevine başlayabilecek.

        İdil Bilgen, Yayladere'yi tayinini kabul etmezse bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında yer alacak.

        "ONKOLOJİDE UZMANLAŞACAĞIM"

        Annesi Ayşe Bilgen’i meme kanseri nedeniyle 2018'de kaybettiğini belirten İdil Bilgen, yarışmada aldığı birinciliğin kariyerini etkilemeyeceğini ifade ederek; "Tıp eğitimimi bitirdim. Şimdi onkoloji üzerinde uzmanlaşacağım" demişti.

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        #İdil Bilgen
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