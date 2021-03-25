İLKER YAĞCIOĞLU

İlk yarıdaki oyunumuz rakibin fazla efor sarf etmesine sebep oldu. Defansif olarak hem bireysel hem de takım olarak kusursuzduk. 3-0'dan sonra bu kadar mahkum oynamamız ve kolay top kaybetmemiz Hollanda'yı cesaretlendirdi ve oyuna ortak etti. 1 dakikada iki gol yiyince paniğe kapılacakken kralın harika golüyle Hollanda'ya havlu attırdık. 3 gol atan Burak, bütün defans blogu, Okay ve Ozan ikilisi biraz daha öne çıktılar belki ama Hollanda'yı ancak takım olarak iyi mücadele ettiğinde yenebilirsin. Biz de bunu yaptık.