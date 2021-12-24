Türkiye ile ilgili kritik Kabil Havalimanı iddiası

Türkiye ile ilgili kritik Kabil Havalimanı iddiası 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer 4 havalimanının işletilmesi konusunda Afganistan tarafı ile prensipte mutabakata vardı.

Havaalanlarının işletilmesi hususunda taraflar arasında verimli geçen görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil’den Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı, denize kıyısı olmayan ülkelerden Afganistan için ana hava bağlantısı olması açısından önemli bir yere sahip.

Dağlık bir bölgede yer alan, deniz ulaşımı olmayan ve karayollarında ciddi bir güvenlik sıkıntısı bulunan Afganistan'ın dış dünyayla bağının kurulabilmesi için bu havalimanı hayati bir role sahip. Bu havaalanı ülkenin dış dünyayla tek bağlantı noktası.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçması ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, 15 Ağustos'ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.