Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi BlackBox'ın konukları Don Giovanni, Sait Faik ve İstanbul

        Resim Heykel Müzesi BlackBox'ın konukları Don Giovanni, Sait Faik ve İstanbul

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin (RHM) etkinlik mekânı BlackBox Salonu Mayıs ayında Opera'nın Perde Arkası serisinin ilk etkinliğinde sanatseverler W. A. Mozart'ın 'Don Giovanni' eseriyle buluşuyor. 'Müzede Şiir Var' serisinde ise bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 00:04 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sait Faik ve Don Giovanni RHM BlackBox'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox Salonu mayıs ayında da edebiyattan mimariye, operadan resme uzanan sohbetlere ev sahipliği yapıyor. RHM’nin programında bu ay Müzeler Haftası’na özel etkinlikler de yer alıyor.

        Mayıs ayında Black Box’ta yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor: Opera’nın Perde Arkası. Serinin ilk etkinliğinde sanatseverler W. A. Mozart’ın “Don Giovanni” eseriyle buluşuyor. Opera tarihinin en tartışma yaratan karakterlerinden biri olan Don Giovanni’nin hikâyesini opera yönetmeni Figen Ayhan’ın anlatımı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Murat Güney, Işık Belen, Sevim Ateş ve Ü. Mithat Karakelle’nin performanslarıyla takip edeceğiniz etkinlik 5 Mayıs Pazar 14.00’te izlenebilir.

        REKLAM

        Dr. Mimar Sinan Genim’in 8 Mayıs Çarşamba 16.00’daki “İstanbul’un Tarihçesi” başlıklı konuşmasında katılımcılar, çağlar boyu farklı medeniyetleri buluşturarak birçok sanatsal, mimari ve edebi esere ev sahipliği yapan İstanbul’un tarihinde bir gezintiye çıkıyor.

        Türk edebiyatının önde gelen isimlerinin eserleri, anıları ve yaşamlarının incelendiği“Müzede Şiir Var” serisinde bu ayın konuğu Sait Faik Abasıyanık oluyor. Onur Caymaz’ın anlatımıyla edebiyatımızın öncülerinden Sait Faik’in yaşamının kapılarının aralanacağı etkinlik, 16 Mayıs Perşembe ve 17 Mayıs Cuma günleri 16.00’da edebiyatseverleri bir araya getiriyor.

        Resim Heykel Müzesi’nin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 18 Mayıs Cumartesi 13.00’te müzenin “İstanbul’un Resmi” başlıklı süreli sergisinden hareketle katılımcıları “Resimlerle Beykoz’dan Adalara” doğru sanat dolu bir yolculuğa davet ediyor.

        Resim Heykel Müzesi, kültürel mirasın ve sanatın önemini vurgulayan Müzeler Haftası’na özel bir konuşma programı da hazırladı. BlackBox Salonu, 22 Mayıs Çarşamba 15.00’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Anasanat Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Özer Aktimur ile Öğr. Gör. Aybüke Tecer’i; 23 Mayıs Perşembe 15.00’te ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu’yu ağırlıyor. 26 Mayıs Pazar günü 14.00’te ise moda editörü ve stilist Ceylan Atınç’ın katılacağı sohbette Türk resminde moda ve tarzlar tartışılacak.

        BlackBox Salonu’ndaki etkinliklerin biletlerine www.biletix.com'dan ulaşılabilir. Detaylı bilgi için: issanat.com.tr

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BlackBox
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #Don Giovanni
        #sait faik
        #müze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        "Hamas savaşı bitirmeyen ateşkesi reddedecek"
        Gelin arabası dereye uçtu
        Gelin arabası dereye uçtu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Şırnak'ı sel vurdu
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        Beşiktaş'tan çifte bomba!
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        İsrail muhalefetinden Başbakan Netanyahu'ya suçlama
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        1 Mayıs olaylarında 52 kişiye tutuklama talebi
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Bakan Fidan, İİT zirvesinde konuştu
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Husumetlesine kurşun yağdırdı
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Çin'den Filipinler ile gizli mutabakat iddiası
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        ABD'liler, İsrail'e destekte bölünmüş durumda
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Nefesleri kestiler
        Nefesleri kestiler
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Kim haklı?
        Kim haklı?