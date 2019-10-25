Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 yılı raporu Dünya Bankası tarafından yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da paylaştığı raporda Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 33. oldu. Türkiye bir önceki yıla göre tam 10 sıra birden yükselirken son 2 senede 27 sıra yükselmiş oldu. Son sıçramayla beraber Türkiye İsviçre, Portekiz, Hollanda gibi Avrupa ülkelerini geçmiş oldu.

Listenin tepesinde geçen yıl olduğu gibi Yeni Zelanda yer alırken, bu ülkeyi Singapur ve Hong Kong takip etti. Geçen yıl üçüncü sırada yer alan Danimarka bu yıl Hong Kong'a geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Sıralama Ülke İş yapma kolaylığı puanı 1 Yeni Zelanda 86.8 2 Singapur 86.2 3 Hong Kong 85.3 4 Danimarka 85.3 5 G. Kore 84.0 6 ABD 84.0 7 Gürcistan 83.7 8 Birleşik Krallık 83.5 9 Norveç 82.6 10 İsveç 82.0 11 Litvanya 81.6 12 Malezya 81.5 13 Mauritius 81.5 14 Avustralya 81.2 15 Tayvan 80.9 16 BAE 80.9 17 K. Makedonya 80.7 18 Estonya 80.6 19 Letonya 80.3 20 Finlandiya 80.2 21 Tayland 80.1 22 Almanya 79.7 23 Kanada 79.6 24 İrlanda 79.6 25 Kazakistan 79.6 26 İzlanda 79.0 27 Avusturya 78.7 28 Rusya 78.2 29 Japonya 78.0 30 İspanya 77.9 31 Çin 77.9 32 Fransa 76.8 33 Türkiye 76.8 34 Azerbaycan 76.7 35 İsrail 76.7 36 İsviçre 76.6 37 Slovenya 76.5 38 Ruanda 76.5 39 Portekiz 76.5 40 Polonya 76.4 41 Çek Cumhuriyeti 76.3 42 Hollanda 76.1 43 Bahreyn 76.0 44 Sırbistan 75.7 45 Slovakya 75.6 46 Belçika 75.0 47 Ermenistan 74.5 48 Moldova 74.4 49 Belarus 74.3 50 Karadağ 73.8

İŞTE TÜRKİYE'YE BASAMAK ATLATAN UNSURLAR

Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ni oluştururken ülkelerin 10 ayrı alt kategorideki performansına da puan veriyor. Bu kriterler İşe başlama, İnşaat izinlerinin alınması, elektrik temini, tapu kaydı, kredi temini, yatırımcının korunması, vergi ödemesi, sınır ötesi ticaret, sözleşmelerin uygulanması, iflasın çözümü şeklinde sıralanıyor.

Kriter Sıra 2020 puanı 2019 puanı Değişim (%) İşe başlama (şirket kurma) 77 89 88.2 0.6 İnşaat izinlerinin alınması 53 74 73.4 0.4 Elektrik temini 41 85 81.2 3.3 Tapu kaydı 27 82 79.9 1.7 Kredi temini 37 75 75 .. Yatırımcının korunması 21 76 76 .. Vergi ödemesi 26 87 74.8 11.8 Sınır ötesi ticaret 44 92 91.4 0.2 Sözleşmelerin uygulanması 24 71 71.8 0.4 İflasın çözümü 120 39 41 2.2

Türkiye'nin bu kategorilerdeki gelişimine bakıldığında özellikle 'vergi ödemesi' puanında önemli bir artış yaşandığı görülüyor. Raporda bu artışla ilgili yapılan değerlendirmede "Türkiye KDV düzenlemesine değişikliğe gitti ve belli sermaye yatırımlarını KDV'den muaf tutarak vergi ödemesini daha kolay hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

Raporda 'tapu kaydı' alanındaki yüzde 1.7'lik artışa dikkat çekilerek bu artışla ilgili "Türkiye tapu kaydını harç ücretinde geçici bir indirime giderek daha ucuz hale getirdi. Ayrıca vergi tahakkuku süreleri kısaltılarak tapu edinme daha hızlı hale getirildi" denildi.

115 ÜLKEDE GELİŞME VAR

Raporda yer alan bilgilere göre son 1 yıl içerisinde 190 ülkenin 115'inde İş Yapma Kolaylığı puanı yükseldi. En büyük gelişim yaşanan ekonomiler ise Suudi Arabistan, Togo, Bahreyn, Tacikistan, Pakistan, Kuveyt, Çin, Hindistan ve Nijerya oldu. Genel endekste ilk 50'ye sadece 2 Afrika ülkesi girebilirken Latin Amerika'dan hiçbir ülke ilk 50'ye giremedi.

Raporda yer alan veriler bunun yanında küresel rekabetin ne kadar çetin olduğunu ortaya koydu. Rapora göre 2004 yılından bu yana 178 ülkede, sadece işe başlama (şirket kurma) kriterini etkileyebilecek 722 reform gerçekleştirildi. Yani girişimcilik ülkelerin son yıllarda en önem verdiği konulardan birisi oldu. Söz konusu kriterde Türkiye'nin 77. sırada olması bu alanda bir reform ihtiyacı olduğuna işaret ediyor.