Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç programı

        Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç programı

        Filenin Sultanları yeniden sahne almak için gün sayıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Tayland'da düzenlenecek şampiyonanın grup aşamasında Türkiye'nin karşılaşacağı takımlar ve ilk maçın oynanacağı tarih merak ediliyor. Maç takvimine göre ay-yıldızlı takım, şampiyonanın açılış maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 13:14 Güncelleme: 03.08.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım devam ediyor. Şampiyonada E Grubu’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Voleybolseverler ise Filenin Sultanları’nın grup maçları programını araştırıyor. Ay-yıldızlı takımın şampiyonanın grup aşamasındaki rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Türkiye, ilk karşılaşmasına İspanya karşısında çıkacak. Peki, Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası maç programı ve kadrosu…

        2

        2025 FIVB DÜNYA ŞAMPİYONASI İÇİN GERİ SAYIM!

        2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonada E Grubu'nda mücadele edecek. Filenin Sultanları grupta sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşı karşıya gelecek.

        Filenin Sultanları, şampiyona öncesi ise 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

        3

        TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki ilk maçını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya ile oynanacak.

        Filenin Sultanları'nın heyecan dolu mücadelesi, saat 15.30'da başlayacak.

        4

        FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

        Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:

        23 Ağustos 2025 Cumartesi

        15:30 Türkiye - İspanya

        25 Ağustos 2025 Pazartesi

        15:30 Türkiye - Bulgaristan

        27 Ağustos 2025 Çarşamba

        12:00 Türkiye - Kanada

        5

        TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası grup maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

        Türkiye’nin maçlarını yayınlayacak kanallar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        6

        FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADROSU

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

        Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

        Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

        Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Solskjaer ile 'şimdilik' yola devam!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        Otobüs çarpınca savruldu! Yaşlı çifti hayattan koparan kaza!
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        'Turist Ömer' bir gerçekmiş
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        "ABD Gazze'ye 60 milyon dolar göndermedi" iddiası
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Marcus Aurelius 6 Ağustos’ta halkla buluşacak
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Meteoroloji'den sağanak uyarıları!
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Stadyumda Ederson çılgınlığı
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        Trump'ı soruşturan eski savcı hakkında soruşturma
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        Tel Aviv'de protesto
        Tel Aviv'de protesto
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Brezilya'dan Trump'a yanıt
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Sanal dünyada kaybolmamak için neler yapmalı?
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!