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        Haberler Dünya Türkiye, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın "ilhakına" ilişkin ifadelerini en güçlü şekilde reddetti | Dış Haberler

        Türkiye, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın "ilhakına" ilişkin ifadelerini en güçlü şekilde reddetti

        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yetkililerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini kınadı. Bakanlık açıklamasında İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz." denilerek bu tür beyanların, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:19
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        Dışişleri'nden İsrailli yetkililerinin ifadelerine tepki
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerinin en güçlü biçimde reddedildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli bakan ve siyasetçilerin Batı Şeria’nın ilhakına yönelik ifadelerini en güçlü biçimde reddediyoruz." denilerek bu tür beyanların, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı yerleşim politikalarının ve işgali kalıcı hale getirme yönündeki çabalarının açık bir göstergesi olduğu vurgulandı.

        Açıklamada, özellikle ateşkes girişimlerinin sürdüğü bir süreçte yapılan "sorumsuz ilhak çağrılarının" uluslararası toplumun uzun yıllardır benimsediği çözüm ilkelerini yok saydığına işaret edilerek Filistin topraklarına yönelik sistematik müdahaleler ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik uygulamaların, bölgedeki kırılganlığı daha da derinleştirdiğinin açık olduğu belirtildi.

        Orta Doğu’da kalıcı barış, karşılıklı güven ve istikrarın tesisi için Filistin halkının meşru haklarının tanınması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

        İsrail'de koalisyon hükümetinin iktidar partisi Likud'un tüm bakanları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya işgal altındaki Batı Şeria'nın ay sonuna kadar İsrail'e ilhakını talep eden bir mektup yazmıştı.

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