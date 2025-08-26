A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu 3. ve son maçında Kanada ile mücadele edecek. Grubunda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başaran Filenin Sultanları, Kanada’yı da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi ve gruplardan lider çıkmayı istiyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?