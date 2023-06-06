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Türkiye kök hücre naklinde gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladı

Dünya Aferez Birliği Başkanı ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Türkiye'nin yıllık 5 bine ulaşan kök hücre nakli ile Avrupa'nın yükselen yıldızı olduğunu söyledi

Türkiye kök hücre naklinde gelişmiş ülkeler seviyesini yakaladı
AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 6. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan Altuntaş, Türkiye'nin, kök hücre naklinde bundan 10-15 yıl önce gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunduğunu hatırlatarak Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, akademisyenler ve özel sektörün, araştırma, eğitim, yatırım ve çabaları ile Türkiye'nin artık Batı ülkelerinin seviyesine ulaştığını kaydetti.

Altuntaş, "Türkiye yıllık 5 bine ulaşan kök hücre nakli ile Avrupa'nın yükselen yıldızı. Bugün baktığımızda kök hücre naklinde milyonda 60-70 bandına ulaşmışız. Bu oran kişi başına milli geliri bizden 4-5 kat olan ülkeler seviyesini ifade etmektedir. Bu aynı zamanda Türkiye'nin sağlığa verdiği önem ve yatırımın bir göstergesidir" diye konuştu.

Kök hücre naklinin yanı sıra Türkiye'nin kanser tedavisinde de dünya genelinde her yönüyle iyi bir noktada olduğuna işaret eden Altuntaş, hem kök hücre nakli hem de kanser tedavisinde önem arz eden klinik araştırmalara katılımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Altuntaş, kök hücre nakli ile kanser araştırma ve tedavisinde iyi bir seviyede bulunmanın gelişmelere kapalı olunacağı anlamı taşımadığını ve dünyadaki yenilikleri anlık takip ettiklerini belirterek, sağlık alanında akademi, devlet ve özel sektörün çabaları ile Türkiye'nin gelecekte daha iyi bir seviyeye taşınacağını sözlerine ekledi.

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