Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali 32 şehre çıkıyor

        Türkiye Kültür Yolu Festivali 32 şehre çıkıyor

        Türkiye'nin kültürel zenginliğini tüm yurda taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatseverlerle dolu dolu bir sezon geçirdi. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin düzenlendiği il sayısının 20'den 26'ya çıkacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin 2027'de 32 şehre yayılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür Yolu Festivali 32 şehre çıkıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin kültürel zenginliğini tüm yurda taşıyan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

        Aylar boyunca süren etkinliklerle şehirler kültür ve sanatla buluşurken, festival hem toplumsal etkileşimi artırdı hem de yerel ekonomilere canlılık kattı.

        RAKAMLARLA TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ

        Bu yıl festival kapsamında 20 şehirde toplam 180 güne yayılan etkinlikler düzenlendi. Türkiye’nin dört bir yanındaki sahne ve mekânlarda; 587 konser, 4 bin 346 sergi, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale gösterisi, bin 52 atölye gerçekleştirildi.

        9 bin 645 etkinlikte sahne alan 50 bin 400 sanatçıyla festival 22 milyon kişiye ulaştı.

        REKLAM

        9 GÜNLÜK FESTİVAL, 3 AYLIK EKONOMİ

        Etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik olarak da şehirlerde büyük hareketlilik yarattığını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bizler 9 gün boyunca illerde etkinlikler düzenliyoruz. Bunun şehir ekonomisine katkısını dikkatinize sunmak isterim. Sizler de illerinizde sahaya iniyorsunuz, esnafla konuştuğunuz zaman zaten onlar da size aynısını anlatacaktır. Kendilerinin bize anlattıkları ve illerin ticaret odalarından aldığımız bilgilere bakacak olursak esnafımız o 9 günlük sürede neredeyse 3 aylık iş yapıyor. Hem festivale katılanlar hem il dışından etkinlikleri izlemek için gelenler adeta ilin ekonomisine can suyu oluyor” dedi.

        “BU BAKANLIĞIN ASLİ GÖREVİDİR”

        Festivalin kapsamına yönelik eleştirilere de yanıt veren Ersoy, kültür-sanat faaliyetlerinin bakanlığın temel görevleri arasında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        REKLAM

        “Kültür ve Sanat faaliyetleri bakanlığımızın asli görevidir. Yani ‘Neden Kültür Yolu Festivali yapıyorsunuz?’ sorusu hayatın normal akışına aykırıdır. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Bakanlığımıza bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir ve bakanlığımızın tüm faaliyetleri gibi Sayıştay denetimine tabidir.”

        2026’DA 6 YENİ ŞEHİR DAHA KATILIYOR

        Festival her geçen yıl daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Bakan Ersoy da Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne yönelik yoğun ilgiyi ve şehirlerden gelen talepleri şu sözlerle değerlendirdi:

        “2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği il sayısı 20’den 26’ya çıkacak. Ülkenin dört bir yanından festivalin kendi şehirlerinde de yapılmasına yönelik yoğun talepler alıyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bu taleplerin tamamına aynı anda yanıt vermemiz mümkün değil. Bu nedenle yeni illeri belirlerken öncelikle büyükşehirleri dikkate alarak; coğrafi dağılım, iklim koşulları gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduk. Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın da eklenmesiyle, Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz 2026 yılında 26 şehirde, yaklaşık 8 aya yayılan bir takvimle kültür ve sanatseverlerle buluşacak.”

        REKLAM

        2027’DE 32 ŞEHRE YAYILACAK

        Kültür Yolu rotası her yıl büyümeye devam edecek. Bakan Ersoy, 2027 yılında ise altı yeni ilin daha festivale dâhil olacağını açıkladı:

        “2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılmasıyla toplam il sayısı 32’ye yükselecek.”

        2026 ve 2027’de katılacak yeni şehirlerle Türkiye Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanatın gücüyle daha geniş kitlelere ulaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı