Türkiye'nin tanıtım çalışmaları

Pandemi dönemi olsa da Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına 2020'de de devam edildi. Tanıtım adına yapılan çalışmalar arasında şunlar da yer alıyor.
DİJİTAL REKLAM
Hedef Ülke Sayısı: 57
Film Sayısı: 54
Gösterim Sayısı: 5.409.526.009
İzlenme Sayısı: 1.053.073.901
Filmlerin Ortalama İzlenme Sayısı: 19.501.368
Türkiye'nin tanıtımına yönelik 'GoTurkey'in sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı arttı.
SOSYAL MEDYADA 'GoTurkey'
2019: 4.956.882
2020: 5.956.882
2019: 748.179
2020: 753.049
2019: 736.484
2020: 772.046
YouTube
2019: 61.700
2020: 63.200
TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI İNTERNET SİTESİ
Ziyaretçi Sayısı: 8 milyon 400 bin (Artış % 20)
Görüntüleme Sayısı: 14 milyon 100 bin (Artış % 35)
Ortalama Oturum Süresi: 1 dakika 15 saniye.
2020'de 'Deniz & Kum & Güneş', 'Gastronomi', 'Moda & Alışveriş', 'Kültür & Sanat', 'Tarih', 'Doğa' ana başlıklarıyla Türkiye'nin tanıtımına yönelik uluslararası medyaya 65 bülten servis edildi. Bültenlerin erişim sayıları şöyle oldu;
Çevrim İçi Sayfa Görüntüleme: 4.359.073.265
Offline Görüntüleme: 122.768.874
TV Erişimi: 66.952.250
DERGİ REKLAMLARI
8 ülkede, 57 dergide reklam çalışması gerçekleştirildi.
2020'de Turizme yönelik hedef ülkelerin en çok tiraja sahip dergi ve gazetelerinde Türkiye'nin tanıtımına yönelik ilanlar yayımlanırken 14 ülkede 'How was Turkey?' başlıklı TV reklamı yayınlandı.
TV REKLAMLARININ YAYINLANDIĞI ÜLKELER
OCAK
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Avusturya
* Belçika
* Japonya
ŞUBAT
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Avusturya
* Belçika
* Japonya
* Çekya
* Fransa
* İsrail
* Kazakistan
* Hollanda
MART
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Polonya
* Avusturya
* Belçika
* Çekya
* Fransa
* İsrail
* Kazakistan
* Hollanda
TEMMUZ
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
AĞUSTOS
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
EYLÜL
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Polonya
EKİM
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
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