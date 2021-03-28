Türkiye'nin tanıtım çalışmaları 0:00 / 0:00

Pandemi dönemi olsa da Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına 2020'de de devam edildi. Tanıtım adına yapılan çalışmalar arasında şunlar da yer alıyor.

DİJİTAL REKLAM

Hedef Ülke Sayısı: 57

Film Sayısı: 54

Gösterim Sayısı: 5.409.526.009

İzlenme Sayısı: 1.053.073.901

Filmlerin Ortalama İzlenme Sayısı: 19.501.368

Türkiye'nin tanıtımına yönelik 'GoTurkey'in sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı arttı.



SOSYAL MEDYADA 'GoTurkey'



Facebook

2019: 4.956.882

2020: 5.956.882

Twitter

2019: 748.179

2020: 753.049

Instagram

2019: 736.484

2020: 772.046

YouTube

2019: 61.700

2020: 63.200

TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI İNTERNET SİTESİ

Ziyaretçi Sayısı: 8 milyon 400 bin (Artış % 20)

Görüntüleme Sayısı: 14 milyon 100 bin (Artış % 35)

Ortalama Oturum Süresi: 1 dakika 15 saniye.

2020'de 'Deniz & Kum & Güneş', 'Gastronomi', 'Moda & Alışveriş', 'Kültür & Sanat', 'Tarih', 'Doğa' ana başlıklarıyla Türkiye'nin tanıtımına yönelik uluslararası medyaya 65 bülten servis edildi. Bültenlerin erişim sayıları şöyle oldu;

Çevrim İçi Sayfa Görüntüleme: 4.359.073.265

Offline Görüntüleme: 122.768.874

TV Erişimi: 66.952.250

31 FOTO

DERGİ REKLAMLARI

8 ülkede, 57 dergide reklam çalışması gerçekleştirildi.

2020'de Turizme yönelik hedef ülkelerin en çok tiraja sahip dergi ve gazetelerinde Türkiye'nin tanıtımına yönelik ilanlar yayımlanırken 14 ülkede 'How was Turkey?' başlıklı TV reklamı yayınlandı.

TV REKLAMLARININ YAYINLANDIĞI ÜLKELER

OCAK

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya

* Sırbistan

* Avusturya

* Belçika

* Japonya

ŞUBAT

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya

* Sırbistan

* Avusturya

* Belçika

* Japonya

* Çekya

* Fransa

* İsrail

* Kazakistan

* Hollanda

MART

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya

* Sırbistan

* Polonya

* Avusturya

* Belçika

* Çekya

* Fransa

* İsrail

* Kazakistan

* Hollanda

TEMMUZ

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

AĞUSTOS

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya

* Sırbistan

EYLÜL

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya

* Sırbistan

* Polonya

EKİM

* Birleşik Krallık

* Almanya

* Ukrayna

* Rusya