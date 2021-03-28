Türkiye'nin tanıtım çalışmaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatÖne Çıkanlar
ABONE OL

Türkiye'nin 2020'deki tanıtım çalışmalarında alınan sonuçlar

Türkiye'nin 2020'deki tanıtımı birçok mecrada gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmalarının yer aldığı sosyal medya hesaplarının takipçi sayısı bir önceki yıla oranla artış gösterdi. Türkiye kültür portalının internet sitesinin ziyaretçi sayısı yüzde 20, görüntüleme sayısı yüzde 35 arttı

Türkiye'nin 2020'deki tanıtım çalışmalarında alınan sonuçlar
Türkiye'nin tanıtım çalışmaları
0:00 / 0:00

Pandemi dönemi olsa da Türkiye'nin tanıtım çalışmalarına 2020'de de devam edildi. Tanıtım adına yapılan çalışmalar arasında şunlar da yer alıyor.

DİJİTAL REKLAM
Hedef Ülke Sayısı: 57
Film Sayısı: 54
Gösterim Sayısı: 5.409.526.009
İzlenme Sayısı: 1.053.073.901
Filmlerin Ortalama İzlenme Sayısı: 19.501.368

Türkiye'nin tanıtımına yönelik 'GoTurkey'in sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı arttı.

SOSYAL MEDYADA 'GoTurkey'

Facebook
2019: 4.956.882
2020: 5.956.882

Twitter
2019: 748.179
2020: 753.049

Instagram
2019: 736.484
2020: 772.046

YouTube
2019: 61.700
2020: 63.200

TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI İNTERNET SİTESİ
Ziyaretçi Sayısı: 8 milyon 400 bin (Artış % 20)
Görüntüleme Sayısı: 14 milyon 100 bin (Artış % 35)
Ortalama Oturum Süresi: 1 dakika 15 saniye.

2020'de 'Deniz & Kum & Güneş', 'Gastronomi', 'Moda & Alışveriş', 'Kültür & Sanat', 'Tarih', 'Doğa' ana başlıklarıyla Türkiye'nin tanıtımına yönelik uluslararası medyaya 65 bülten servis edildi. Bültenlerin erişim sayıları şöyle oldu;

Çevrim İçi Sayfa Görüntüleme: 4.359.073.265
Offline Görüntüleme: 122.768.874
TV Erişimi: 66.952.250

31 FOTO

DERGİ REKLAMLARI
8 ülkede, 57 dergide reklam çalışması gerçekleştirildi.

2020'de Turizme yönelik hedef ülkelerin en çok tiraja sahip dergi ve gazetelerinde Türkiye'nin tanıtımına yönelik ilanlar yayımlanırken 14 ülkede 'How was Turkey?' başlıklı TV reklamı yayınlandı.

TV REKLAMLARININ YAYINLANDIĞI ÜLKELER

OCAK
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Avusturya
* Belçika
* Japonya

ŞUBAT
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Avusturya
* Belçika
* Japonya
* Çekya
* Fransa
* İsrail
* Kazakistan
* Hollanda

MART
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Polonya
* Avusturya
* Belçika
* Çekya
* Fransa
* İsrail
* Kazakistan
* Hollanda

TEMMUZ
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna

AĞUSTOS
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan

EYLÜL
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya
* Sırbistan
* Polonya

EKİM
* Birleşik Krallık
* Almanya
* Ukrayna
* Rusya

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Suicide Squad' dönüyor
KÜLTÜR-SANAT'Suicide Squad' dönüyor
Esra Kazancıbaşı eşi Rasim Öztekin'i özel günde andı
KÜLTÜR-SANATRasim Öztekin'i özel günde andı
Afife Jale... Tiyatro aşkına hayatını kaybetti!
KÜLTÜR-SANATTiyatro aşkına hayatını kaybetti
Dünya Tiyatro Günü'nün 60 'ncı yılı dijital olarak kutlanıyor
KÜLTÜR-SANATDünya Tiyatro Günü 60 yaşında
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Haldun Dormen'i ziyaret etti
KÜLTÜR-SANATHaldun Dormen'i ziyaret etti
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
Shakespeare’in 'Fırtına'sı Dünya Tiyatro Günü'nde İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATShakespeare’in 'Fırtına'sı İş Sanat'ta
Sinemanın 10 unutulmaz doktoru - Son dakika sinema haberleri
KÜLTÜR-SANATSinemanın 10 unutulmaz doktoru
SON DAKİKA: Mehtap Ar, hayata tutunmaya çalışıyor! 3 aydır yoğun bakımda...
KÜLTÜR-SANATYoğun bakımda 3 ay
Van Gogh´un sergilenmemiş eseri açık artırmada satıldı
KÜLTÜR-SANATKapalı kapılar ardındaydı... Rekor fiyata satıldı!