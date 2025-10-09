Türkiye'nin biber ihracatının yüzde 71'i Batı Akdeniz'den

Türkiye'nin yaş meyve, sebze üretimi ve ihracatında önemli potansiyele sahip Antalya, Isparta ve Burduru kapsayan BAİB'den de yılın 9 ayında bu sektörde 550 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu tutarın 151 milyon dolarlık kısmını biber oluşturdu. Biberi 141,9 milyon dolarla domates takip etti.

ÜLKENİN BİBER İHRACATININ YÜZDE 71'İ BAİBDEN

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaş meyve, sebzenin bölgenin lokomotif sektörü olduğunu söyledi.

Bölge ihracatında yaş meyve, sebzenin her zaman ilk sırada yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, Birliğin 9 aydaki 2 milyar 16 milyon dolarlık ihracatının 550 milyon dolarını yaş meyve, sebze sektörünün oluşturduğunu ifade etti.

Yaş meyve, sebzede de yılın 9 ayında en fazla biber ihracatı yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "9 aylık rakamlara göre biber ihracatı domatesi geçti. 151 milyon dolarlık biber ihracatımız, 141 milyon dolarlık da domates ihracatımız oldu. Biberde artık uzmanlaştık, çeşitlilik arttı. Tüm Avrupa ülkelerinde ön plana çıkmaya başladık. Biberi en fazla ihraç ettiğimiz ülkelerin başında Almanya geliyor" dedi.