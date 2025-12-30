Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız'dan İsrail'e Somaliland eleştirisi

Yıldız, İsrail'in tek taraflı olarak Somaliland'ı tanıması üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

"Uluslararası düzenin ilkelerinin bir kez daha açıkça sorgulandığı bir dönemdeyiz" diyen Yıldız, Türkiye'nin, uluslararası hukukun ve BM tüzüğünün açık ve ciddi bir ihlali olarak değerlendirdiği İsrail'in açıklamasını kesinlikle reddettiğini belirtti.

Yıldız, İsrail'in açıklaması için, "Bu, Netanyahu hükümetinin hem bölgesel hem de küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı amaçlayan yasa dışı eylemlerinin bir başka örneğini oluşturmaktadır. Bu tür davranışlar normalleştirilemez, görmezden gelinemez veya mazur gösterilemez." dedi.

AA'nın haberine göre; İsrail'in açıklamasının Somali'nin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü baltaladığına dikkati çeken Yıldız, bunun ayrıca uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğunu, özellikle Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de parçalanma ve istikrarsızlığı teşvik etme riskini taşıdığını vurguladı.

Yıldız, "Dahası, yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale anlamına gelmektedir. Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar yalnızca Somalililer tarafından alınmalı ve alınacaktır." ifadelerini kullandı.