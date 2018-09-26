Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
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'Türkiye'nin borç sorunu yok'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu söyledi. New York'ta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap eden Albayrak "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değil" dedi

26.09.2018 - 08:26 | Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen ‘Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi' temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Albayrak,  "Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm taraflar katkı sağladı. Bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturduk" dedi.

'RAKAMLARDA ÇOK RAHATIZ'

Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 28. Bu oran gelişen ülkelerde yüzde 49, OECD ortalaması ise yüzde 110. Hanehalkı borçlanmasının GSYH'ye oranı, Türkiye'de yüzde 16, gelişen ülkelerde yüzde 36 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye, bu alanda da iyi."

'TÜRK HALKI TL İLE BORÇLANIYOR'

Bakan Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde TL üzerinden borçlandığını, bu nedenle döviz kuru artışından etkilenmediğini kaydetti. Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değil" dedi.

'İHTİYAÇ OLURSA BANKALARA DESTEĞE HAZIRIZ'

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti. Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ'

Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini kaydetti.

'DÖNÜŞÜM TEMMUZ AYINDA BAŞLADI'


Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile hedeflenen dönüşümün temmuz itibarıyla başladığına işaret eden Albayrak, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti. Bütçe disiplini ve fiyat istikrarının ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturduğunu kaydeden Albayrak, Merkez Bankası'nın attığı son adımlarla bağımsızlığına yönelik spekülasyonları sona erdirdiğini söyledi.


TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Jason Grove (Abbott), Molly Montogomery (Allbright Stonebridge Group), Lisa Pearlman (Apple), Peter Grauer (Bloomberg), Van Yeutter (Cargill), Joe Dougherty (Caterpillar), Jai Verma (Cigna), Jonathan Rief (Coca-Cola), Paul Burkkead (Eli Lilly), Joshua Walker (Euarasia Group), Ari Keşişoğlu (Facebook), Çağatay Pekyörür (Facebook), Canan Özsoy (GE Türkiye), Nishant Upadhyay (HSBC), Michael DiPaula-Coyle (IBM), Amanda Horan (MetLife), Marleine Davis (Motorola), Murat Güzel (Nimeks), Sean Mulvaney (P&G), Philip Myers (PepsiCo), Jon Huenemann (Philip Morris International), Filiz Diren (Philip Morris Türkiye), Marc Gingsberg (Rand Corporation), Serdar Kılıç (Washington Büyükelçisi), Ertan Yalçın (New York Başkonsolosu), Ali Çınar (Turkish Heritage Organization Başkanı), İsmail Gülle (Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı).

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Yorumlar 2
  • Misafir 1 dakika önce
    size güveniyorum sayın bakanım Allah yardımcınız olsun
  • Misafir 4 dakika önce
    türkiye de cargill ‘i istemiyoruz,ürettiikleri şeker türevleri kanser saçıyor,abd de bile istenmiyen bir kuruluş
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