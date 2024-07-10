Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Ünal, gözaltında bulunan Türk gazeteci Demirbaş'ı ziyaret edecek
Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı yarın gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği belirtildi
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, yarın gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Kaynaklar, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Konuyu Suudi Arabistan makamları nezdinde takip ediyoruz. Başkonsolosumuz, yarın vatandaşımızı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edecek. Konuyla ilgili vatandaşımızın ailesine düzenli biçimde bilgi veriyoruz."
SÜREÇ
Bakanlığın, Suudi Arabistan'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine getirilmişti.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.