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        Haberler Gündem Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı 'şap' nedeniyle kapatıldı

        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı 'şap' nedeniyle kapatıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:41 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:41
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        Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı kapatıldı
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        Şarkışla ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen üreticilerin satış yaptığı canlı hayvan pazarı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

        Şarkışla Belediyesi şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

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