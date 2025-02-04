Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı 'şap' nedeniyle kapatıldı

Şarkışla ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'nin birçok noktasından gelen üreticilerin satış yaptığı canlı hayvan pazarı, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.

Şarkışla Belediyesi şap hastalığının görülmesinin ardından yayılmasını önlemek amacıyla hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, "İlimiz ve komşu il ve ilçelerde görülen şap hastalığı nedeniyle Şarkışla Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatılmasına karar verilmiştir. Hemşerilerimiz ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaları bizim için her zaman önemlidir" ifadeleri kullanıldı.