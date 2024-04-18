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        Türkiye'nin en genç pilotu Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ile imzayı attı!

        Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı, 2024 Türkiye Karting Şampiyonası kadrosunu özel bir etkinlikle otomotiv ve spor medyasına tanıttı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ile Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin en genç karting pilotu olma unvanına sahip 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, 2023 sezonunda BOM Karting Takımında başarıyla yarışan Efe Ayhan, 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Mini Kategoride üçüncülük elde eden Rüzgar Evci ve Türkiye Formula Junior Karting şampiyonu Sarp Arhan Or yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:27
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        En genç pilot imzayı attı!
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        Borusan Otomotiv Motorsport'un Türkiye'de motor sporlarının gelişimini ve yaygınlaşmasını desteklemek üzere 16 yıl önce kurulduğunu belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "İleri bir vizyon ve büyük hayallerle kurduğumuz BOM'un bugün o vizyonu ve hayalleri birer birer gerçekleştirdiğini görmenin tarifsiz gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Ülkemizde motor sporlarının gelişimi ve yaygınlaşması için BOM ekibinin büyük bir samimiyet, adanmışlık ve motivasyonla çalıştığını belirten Tiftik, "Geçtiğimiz 16 yıla sığdırılan büyük başarılar var. Bugüne kadar 4 kıtada, 21 farklı ülkede, 38 farklı pistte 440'a yakın yarışta start alan BOM takımımız, onlarca kez podyum görürken, son 7 yıldır kesintisiz olarak ülkemizi GT4 Avrupa Serisi'nde temsil eden ilk ve tek takım olma unvanını da taşıyor. Diğer taraftan Karting takımımız da temellerinin atıldığı 2020 yılından bu yana 3 Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ederek genç sporcuları motor sporlarıyla tanıştırmaya devam ediyor. Bugün Türkiye'nin en genç karting pilotu unvanını alacak olan Zayn Sofuoğlu, Efe Ayhan, Rüzgar Evci ve Sarp Arhan Or'un ileride ülkemizi uluslararası arenada temsil eden büyük şampiyonlar olacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

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        Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Eş Başkanı Levent Kocabıyık ise, motor sporlarına giriş olarak kabul edilen kartingde yarışacak takımı 2020'de kurduklarını hatırlatarak, "BOM Karting Takımı bu 3 sezonda Senior Kategori'de ve Master kategori'de şampiyonluğun yanı sıra yarışmaya başladığı ilk sezondan itibaren takımlar ikinciliklerini de alma başarısını gösterdi. 2024'te de hedeflerinin yine katıldıkları kategorilerde şampiyonluk olduğunu belirten Kocabıyık, "Hepsi birbirinden yetenekli ve geleceği parlak sporcularımızla yeni sezona hazırız. BOM Karting Takımımızın bu sene bizlere heyecanlı, çekişmeli ve sportmence bir sezon yaşatacağına inanıyorum." dedi.

        BOM Karting takımının sponsorları Borusan Otomotiv, Shell, Borusan Lojistik, Borçelik, Gedik Piliç, Borusan Oto ve Supsan'dır.

        BOM Karting Takımı Pilotları Hakkında

        Zayn Sofuoğlu

        Zayn, 11 Nisan 2019'da doğdu. Bir buçuk yaşından itibaren hem motosiklet hem de karting araçlarına merakı başladı. Dört yaşında Türkiye Süper Moto Şampiyonası'na katıldı ve ilk resmi motosiklet yarışını kazandı. 2024 sezonunda TOSFED Micro Destek Kupası'nın en küçük yaştaki katılımcısı olacak ve rakipleriyle kıyasıya mücadele edecek.

        Efe Ayhan

        2013 yılı temmuz ayında dünyaya gelen Efe Ayhan'ın, otomobil ve motor sporlarına ilgisi çok küçük yaşlardan itibaren başladı. 2023 yılında BOM Karting bünyesinde motor sporları kariyerine start veren Efe, 2023 sezonunda yedi ayaklı Türkiye Karting Şampiyonası'nın altı ayağına katıldı. Bu sezon ise 132 numaralı Türkuaz renkli aracıyla Mini Grup Şampiyonluğu için mücadele etmeyi hedefliyor.

        Dünyada birçok üst düzey yarış takımı ve otomobil üreticisinin uyguladığı pilot yetiştirme programlarına benzer şekilde, karting direksiyonuna ilk oturduğu günden itibaren BOM bünyesinde yer alan Efe'nin en büyük hayali, takımı ile uzun yıllar yarışlara katılmak ve farklı kategorilerde şampiyonluklar yaşamak.

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        Rüzgar Evci

        Rüzgar, motor sporlarına olan ilgisi ile birlikte 6 yaşında temel eğitimini alarak karting sporuna başladı. 3 yıldır Türkiye Karting Şampiyonası'nda mücadele eden Rüzgar, mekanik problem yaşadığı yarışlar hariç katıldığı tüm yarışlarda podyumda olmayı başardı. 2023 sezonunda Rotax Max Challenge Türkiye'yi 1. bitirerek Bahreyn'de düzenlenen ve 60 farklı ülkeden 396 pilotun katıldığı Rotax Max Challenge Grand Final yarışlarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 2008 yılından beri Türkiye'nin temsil edildiği RMC yarışlarında Berkay Besler'den sonra elemeleri geçerek final yarışına çıkmayı başarabilen 2. Türk pilot oldu.

        Rüzgar, 2024 yılında Türkiye Karting Şampiyonası'nda Borusan Otomotiv Motorsport takım pilotu olarak yarışacak. Aynı zamanda Babyrace Driver Academy ile birlikte İtalya'da, WSK Open Series, Euro Series ve Final Cup serilerinde mücadele edecek.

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        Sarp Arhan Or

        BOM ile 2024 yılında yarışmaya başlayan Sarp Arhan Or, motor sporları kariyerine 9 yaşında motokros ile başladı. Motokros şampiyonlukları ve Avrupa yarış sezonunda beşincilik gibi önemli başarılara imza attı.

        Kariyerine karting ile devam eden Sarp Arhan Or, bu spordaki ilk yılında tecrübeli rakiplerini geride bırakarak Türkiye Karting Şampiyonu oldu ve yeteneğini gösterdi.

        Karting kariyeri boyunca 51 yarış startı alan Sarp, bu yarışların 41'ini ilk üçte ve 13'ünü birincilikle bitirdi. Bunun yanında 15 yarışına da pole pozisyonundan başladı.

        Türkiye Karting Şampiyonası 2024 Sezonu Yarış Takvimi:

        20-21 Nisan - İzmit Körfez Karting

        25-26 Mayıs - İstanbul Tuzla Park

        22-23 Haziran - İzmit Körfez Karting

        10-11 Ağustos - Uşak Karting Pisti

        31 Ağustos-1 Eylül - İzmir Yarış Pisti

        12-13 Ekim - İzmit Körfez Karting

        9-10 Kasım - İzmit Körfez Karting

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