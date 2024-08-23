Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Türkiye'nin en iyi baristası Singapur'da yarışacak

        Türkiye'nin en iyi baristası Singapur'da yarışacak

        'Kahvenin birleştirici gücü' mottosuyla dünya genelinde 20 ülkede düzenlenen DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası 2024'ün Türkiye ayağı gerçekleşti. Yarışmanın birinciliğini, İzmir'den katılan Mert Dinler elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en iyi baristası Singapur'da yarışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin dört bir yanındaki baristalar, DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası'nda bir araya geldi.

        Yarışmanın birinciliğini, İzmir'den katılan Mert Dinler elde etti.

        Dinler, 50.000 TL'lik büyük ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye'yi, Singapur'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

        Yarışmanın ikinciliğini İstanbul'dan Mustafa Baga, 30.000 TL'lik ödülü kazanırken, üçüncülüğü ise yine İstanbul’dan katılan Tolga Seçkin 15.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.

        Yarışmanın jüri üyeleri arasında, gastronomi alanındaki deneyimlerini paylaşan ve danışmanlık hizmeti sunan Oğul Türkkan; 2016, 2017 ve 2019 yıllarında elde ettiği Türkiye Barista Şampiyonu unvanıyla uluslararası birçok yarışmada jüri olarak görev alan Nisan Ağca ve 2011 yılında Londra'daki Shaker Bar School'da Moleculer Mixology eğitimi alarak Türkiye'nin ilk Moleküler Miksolojist sertifikasına sahip miksoloji uzmanı olan Bülent Sefer yer aldı.

        ŞAMPİYON BÜYÜK FİNAL İÇİN SİNGAPUR'A GİDİYOR

        Öte yandan yarışmanın birincisi Mert Dinler, Singapur'da düzenlenecek büyük finale katılmaya hak kazandı. Büyük finalde her ülkeden temsilciler içeceklerini jüri heyetine sunacak. Büyük finali kazanan barista, 6 bin dolar nakit ödülün yanı sıra, Güney Kore'de kahve deneyim seyahatine çıkma şansı yakalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiyenin en iyi baristası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Ticaret Bakanlığı kasaplara işlem başlattı
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Lüks sitede korku dolu anlar: Oynayan çocukların üzerine torpil attı
        Taliban'dan kadınlara yeni yasaklar
        Taliban'dan kadınlara yeni yasaklar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Yere çöp ve izmarit atan, tükürenlere dev ceza!
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Kayseri-İstanbul 5.5 saate düşüyor
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        Hande Çinkitaş cinayetinde yeni gelişme: Vahşetin izleri 23 yıl sonra ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası