Türkiye'nin en popüler kız isimleri

15.09.2018 - 14:57 | Güncelleme: AA

Türkiye'de her dönemde en çok kullanılan kız ismi "Zeynep" olurken, son dönemde yerli ve yabancı dizilerdeki karakterlerin isimleri de tercih ediliyor

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Türkiye'de her dönemde en çok kullanılan kız ismi "Zeynep" olurken, son dönemde yerli ve yabancı dizilerdeki karakterlerin isimleri de tercih ediliyor.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, en çok kullanılan kız isimleri listesinin ilk sıraları uzun yıllar değişmedi. Türkiye’de aileler, kız çocukları için 1990'lı yıllara kadar geleneksel isimleri tercih etti.

Ülke genelinde 1923-1930 döneminde kız çocuklarına aileleri tarafından en fazla verilen ilk 5 isme bakıldığında, ilk sırada "Fatma" yer aldı. Bu ismi, "Ayşe", "Emine", "Hatice" ve "Zeynep" takip etti. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923'ten 1990'lı yıllara kadar en popüler 5 kız isminde değişiklik olmadı.

Türkiye’de aileler 1990’lı yıllardan itibaren farklı kız isimleri tercih etmeye başladı. "En yaygın kız isimleri" listesinin değişmeye başladığı 1991-2000 döneminde en çok tercih edilen isim "Merve" olurken, "Fatma" ikinci sıraya geriledi. "Büşra", "Elif", "Kübra"nın ilk beşte kendilerine yer bulduğu bu dönemde "Zeynep" yedinci sıraya geriledi.

EN GÜZEL KIZ İSİMLERİ VE ANLAMLARI

"Zeynep", 2001-2010 döneminde ilk sıraya yükselirken onu, "Elif", "İrem", "Merve" ve "Fatma" izledi.

Her dönemin en popüler isimleri arasında yer alan "Zeynep", 2011-2017 döneminde de zirvedeki yerini korurken, "Elif" ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde yıllara göre değişmekle birlikte en çok tercih edilen kız çocuğu isimleri "Ecrin, Hiranur, Nisanur, Defne, Yağmur, Miray, Ebrar, Zehra ve Azra" oldu.

Küreselleşmenin etkilerini artırdığı, televizyon, internet ve cep telefonunun yaşamın ayrılmaz parçası haline geldiği 2010 sonrasında, "Fatma", "Ayşe", "Emine" ve "Hatice" gibi isimler popülerliğini yitirerek listede arka sıralarda kendilerine yer buldu.

Bu dönemde yerli ve yabancı dizilerdeki karakterlerin, ailelerin isim tercihinde ilham kaynağı olduğu görüldü.

2017'DE BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN İSİMLER!

 

Games of Thrones dizisinin Arya Stark karakterinden esinlenilerek tercih edilen "Arya", 2017'de en popüler ilk 100 isim listesinin 76. sırasında yer aldı.

Daha önce yaygın olarak kullanılmayan Asel, Elisa, Lina, Kumsal, Masal, Nil ve Yüsra gibi isimler de listede kendilerine yer buldu.

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