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Türkiye'nin grubunda puan durumu ve kalan maçlar

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dokuzuncu hafta maçında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalmasının ardından Ay-Yıldızlılar averajla 2. sıraya yükseldi. Grupta kalan maçlar ve puan durumu haberimizde

Türkiye'nin grubunda puan durumu ve kalan maçlar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 9. haftasında G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu ve kalan maçlar şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
Hollanda 8 6 1 1 29 6 23 19
Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18
Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18
Karadağ 8 3 2 3 11 11 0 11
Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6
Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0

KALAN MAÇLAR

TÜRKİYE
Karadağ (D)

HOLLANDA
Karadağ (D) (Oynanıyor...)
Norveç

NORVEÇ
Hollanda (D)

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