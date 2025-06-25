Türkiye'nin gururları

Klasik müzikte Türkiye’nin gurur kaynağı olarak uluslararası arenada büyük başarılara imza atan Ferhan Önder ile Ferzan Önder; Ankara’da başladıkları müzik eğitimlerini Viyana’da sürdürdü. Henüz 14 yaşındayken İtalya’daki Casagrande yarışmasında 'Jüri Özel Ödülü'nü kazanan Önder kardeşler, 2001'de yayınladıkları 'Vivaldi Reflections' albümüyle Almanya'nın en büyük klasik müzik ödülü olan '2002 ECHO Klassik Ödülü'nü kazandı.

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Salzburg, Viyana ve Beethoven festivalleri gibi prestijli etkinliklerde sahne alan Ferhan Önder ile Ferzan Önder; Bach, Vivaldi, Mozart, Bartók, Stravinsky ve Fazıl Say gibi büyük bestecilerin eserlerine getirdikleri yorumlarla dünya çapında büyük beğeni topladı. Sayısız uluslararası konser veren Önder kardeşler, önemli orkestralarla birlikte çalışarak klasik müziğin evrensel dilini geniş kitlelere ulaştırdı. 2003'te UNICEF tarafından İyi Niyet Elçisi seçilen Ferhan Önder ile Ferzan Önder, müzikle dokundukları her kalpte iz bırakmaya devam ediyor.

Ferhan Önder ile Ferzan Önder, Anda Barut Collection'da sahneye çıkarak klasik eserlerden oluşan repertuvarlarıyla seyircilere büyülü bir gece sundu. Seçkin Pirim’in 'Gate of Sun' adlı eseri önünde verdikleri konser sonrasında Önder kardeşler, dakikalarca ayakta alkışlandı.