Uzaya çıkmaya saatler kaldı! Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir?
Türkiye'de yaşanacak tarihi an için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de (TSİ) uzaya fırlatılacak. Peki, Alper Gezeravcı kimdir? İşte, detaylar...
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatılmasına saatler kaldı. 17 Ocak’ı, 18 Ocak’a bağlayan gece 01.11’de (TSİ) uzaya fırlatılacak Astronot Gezeravcı, "Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz." dedi. Peki, Alper Gezeravcı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Alper Gezeravcı hayatı...
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Askeri pilot olan Gezeravcı, uzaya çıkacak ilk astronot olarak belirlendi. Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
UZAYA ÇIKMADAN ÖNCE 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ GEÇİRDİ!
Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya giden Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.
Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.
Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını söyledi.
UZAYA ÇIKMAYA SAATLER KALDI!
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan da takip edilebilecek.
13 FARKLI DENEY YAPACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.